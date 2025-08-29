Judo, Edoardo Russo sfiora il podio ed è quinto nei -81 kg ai Mondiali Cadetti

Va in archivio senza medaglie per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sofia (Bulgaria). Italia che non riesce dunque ad incrementare il suo bottino di podi in questa rassegna iridata Under 18 dopo lo splendido argento conquistato nel day-1 da Matteo Gualandi tra i -55 kg.

Quest’oggi il migliore degli italiani in gara è stato Edoardo Michele Russo, che ha bissato il quinto posto degli ultimi Europei nei -81 kg fermandosi ad un passo dalla medaglia con tre ottime vittorie seguite purtroppo dalla sconfitta in semifinale contro il georgiano Giorgi Mumladze (doppio waza-ari) e nello spareggio per il bronzo con il lituano Tajus Babaicenko al Golden Score.

“Sono abbastanza contento di questa prestazione, nonostante provi un po’ di rammarico per la finale. Tornerò a lavorare più forte di prima per riconfermarmi a questo livello da junior. Voglio anche ringraziare la mia palestra, i miei coach e lo staff nazionale per tutto il supporto che mi hanno dato”, le sue dichiarazioni a fine giornata riportate dal sito federale.

Fuori al secondo round nei -81 kg Erik Semanjaku e nei -57 kg Rachele Moruzzi, mentre Anita Comba (-57 kg) è uscita di scena al primo turno. Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata dei Mondiali Cadetti 2025 di judo.

-57 kg F

1 Mashbat (Mgl)

2 Yamakawa (Jpn)

3 Gangkhuyag (Mgl) e Walega (Pol)

-63 kg F

1 Alieva (IJF)

2 Tsurkan (Slo)

3 Fonseca (Bra) e Jean (Fra)

-73 kg M

1 Varnicic (Srb)

2 Mitsuishi (Jpn)

3 Gamezardashvili (Geo) e Ravshanov (Uzb)

-81 kg M

1 Bakhodirov (Uzb)

2 Mumladze (Geo)

3 Babaicenko (Ltu) e Aliev (IJF)