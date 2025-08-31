Judo, il Giappone vince la prova a squadre dei Mondiali Cadetti 2025 a Sofia

Va in archivio con il successo del Giappone la prova a squadre miste dei Campionati Mondiali Cadetti 2025 di judo. Sui tatami della Asics Arena di Sofia (in Bulgaria) la formazione nipponica ha conquistato il titolo nel Team Event che ha chiuso ufficialmente il programma della rassegna iridata Under 18, in cui era assente l’Italia dopo aver raccolto due medaglie individuali nei giorni scorsi.

Giappone che si è imposto battendo in Finale l’Uzbekistan in rimonta (da 0-2) per 4-2 grazie alle vittorie di Iori Tomita (-48 kg), Toai Hashima (-60 kg), Nonoka Yamakawa (-63 kg) e Keisho Mitsuishi (-81 kg) dopo aver regolato in precedenza Bielorussia (4-0), Azerbaigian (4-1) ed in semifinale il Brasile per 4-2 dovendo ricorrere al sesto e ultimo incontro.

Alle spalle dell’Uzbekistan, secondo classificato dopo aver collezionato ben cinque ori nelle categorie individuali, si sono attestate in terza posizione completando il podio di giornata la Polonia (4-0 nella finalina sulla Mongolia) e la rappresentativa degli atleti neutrali sotto bandiera IJF (4-3 sul Brasile nello spareggio per il bronzo).