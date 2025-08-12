Ju Jitsu, Italia sul tetto del mondo con i fratelli Napoli! Primo oro azzurro ai World Games

Si chiude in bellezza per i colori azzurri il programma del ju-jitsu ai World Games 2025 di Chengdu, con la meravigliosa vittoria dei fratelli Giovanni e Pietro Napoli nella categoria Inclusive Self Defense Cognitive. L’Italia raccoglie così la quinta medaglia ed il primo oro della manifestazione in questa disciplina, dopo i 2 argenti e 2 bronzi dei giorni scorsi.

La coppia tricolore, dopo aver firmato il terzo punteggio nella fase di qualificazione, ha sconfitto in semifinale gli svedesi Jenny Oster Hall/Isabelle Sarfati per 152-143 imponendosi poi anche nella finalissima sui mongoli Olonbayar Lkhaasuren/Ulziibat Ganganmurun con lo score di 124-116. Bronzo ai brasiliani Marcus Madruga e Mario Edson Oliveira Silva.

Cina in trionfo nel Mixed Duo Para Physical con Yucai Li/Ao Guo, precedendo sul podio i tedeschi Alessandro Schober/Christine Jahn ed i messicani Manuel Cisneros de los Santos/Josè Moreno Aguila, mentre nel Mixed Duo Para Visual la Germania si è issata al primo posto con Nike Hunecke/Julia Paszkiewicz davanti ai cinesi Tianyou Pan/Wenqiang Wang e ai colombiani Jeison Camilo Mora/Edgar Castillo Villamarin.

Nella specialità del Ne-Waza, categoria Open, è arrivato il successo dell’israeliano Nimrod Ryeder con il podio completato dal canadese Nathan Dos Santos (argento) e dall’emiratino Mohamed Ali AlSuwaidi (bronzo), mentre al femminile ha trionfato l’ungherese Tamara Toros battendo in finale l’israeliana Meshi Rosenfeld. Terza posizione per l’altra magiara Alexa Toth.