Ju jitsu, due medaglie d’argento con Farnè e Fiorelli per l’Italia nelle finali odierne
Va ufficialmente in archivio la seconda delle tre giornate dedicate al ju jitsu per quanto riguarda i World Games 2025, in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Al Jianyang Cultural and Sports Centre Gymnasium della città cinese anche oggi sono stati assegnati sei titoli, con l’Italia che porta a casa due medaglie d’argento.
Nei -52kg combattimento femminile la medaglia d’oro va alla francese Estelle Gaspard che supera 10-0 la nostra Antonella Farné. Chiude al terzo posto la thailandese Nuchanat Singchalad che piega 6-2 la svizzera Sina Staub.
Nei -57kg combattimento femminile successo per la tedesca Sophie Buscher che ha la meglio 18-6 sulla danese Rebekka Dahl. Sale sul gradino più basso del podio la olandese Geneviève Bogers che sconfigge 13-4 la svedese Klara Mattsson.
Nei -63kg combattimento femminile la nostra Chiara Fiorelli si ferma alla medaglia d’argento. L’oro se lo mette al collo la thailandesi Orapa Senatham con un secco 50-0. Medaglia di bronzo per la tedesca Franziska Freudenberger che ha la meglio 16-12 sulla danese Liva Tanzer.
Nei -69kg Ne-Waza maschili la medaglia d’oro va al belga Florian Bayili che nella finalissima piega l’emiratino Mohamed Ali Al Suwaidi. La medaglia di bronzo, invece, va al sud-coreano Seong Hyeon Joo che ha piegato 2-0 il kazako Nurzhan Batyrbekov.
Nei -77kg Ne-Waza maschili successo per vittoria nettissima per l’israeliano Nimrod Ryeder che domina 50-0 contro l’emiratino Mahdi Alawlaqi. Sale sul gradino più basso del podio il kazako Seiilkhan Bolatbek che piega 2-0 il canadese Michael Sheehan.
Si chiude con i -85kg Ne-Waza maschili. Medaglia d’oro per l’emiratino Saeed Alkubaisi che in finale stende per 2-0 il lusitano Ramalho Pedro. Medaglia di bronzo per la saudita Abdullah Nada che ha la meglio sulla sud-coreana Hee Seoung Kim.