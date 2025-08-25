Jonas Vingegaard salva la maglia roja per i piazzamenti: stesso tempo in classifica di Gaudu

Jonas Vingegaard indosserà la maglia roja anche domani in occasione della quarta tappa della Vuelta a España 2025, con partenza a Susa e arrivo a Voiron dopo 206 chilometri. Il danese della Visma-Lease a Bike ha conservato infatti la leadership della classifica generale nonostante la vittoria odierna di David Gaudu, che ha recuperato grazie agli abbuoni i 6 secondi che lo separavano dal due volte campione del Tour de France.

Il transalpino della Groupama-FDJ si è imposto allo sprint in quel di Ceres, agganciando di fatto Vingegaard in vetta alla graduatoria assoluta della Vuelta ma non conquistando il simbolo del primato per una questione di piazzamenti. Entrambi vantano infatti un primo ed un terzo posto parziali, ma nella frazione inaugurale con arrivo a Novara il danese era arrivato 41° e Gaudu 49°.

È proprio il risultato della prima tappa a fare la differenza in questo caso nell’assegnazione della maglia rossa, visto che i due corridori hanno esattamente lo stesso tempo in classifica generale dopo tre giornate con 10h55:36. Il tandem di testa ha un vantaggio di 8″ sull’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 14″ sul colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e 16″ su una ventina di atleti.