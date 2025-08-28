Carlos Alcaraz soddisfatto dopo il successo su Bellucci: “Ho giocato davvero bene e provato soluzioni nuove”

Carlos Alcaraz non può che essere soddisfatto dopo il netto successo su Mattia Bellucci nel secondo turno degli US Open 2025. Lo spagnolo, infatti, ha regolato il nativo di Busto Arsizio con il punteggio di 6-0 6-1 6-3 in poco più di 90 minuti di partita. Una dimostrazione di forza notevole per il murciano che, dopo l’esordio contro Reilly Opelka, ha confermato di essersi presentato in ottima forma a Flushing Meadows.

Al termine della partita contro l’azzurro il numero 2 del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso della classica intervista di rito sul campo. “Sono davvero contento perché ho giocato un grande match – sorride il classe 2003 – Conosco bene Mattia e so che non è stata una delle sue giornate migliori. D’altro canto io devo ammettere che ho sbagliato pochissimo e che mi sono mosso davvero bene in campo. Ho provato anche alcune soluzioni che voglio migliorare e ci sono riuscito”.

Carlos Alcaraz chiude puntando l’attenzione su un aspetto importante: “Gli spettatori mi avrebbero voluto vedere di più in campo? Capisco il loro punto di vista – sorride – ma io preferisco chiudere i match più in fretta possibile. Evitare sforzi ulteriori, infortuni e stanchezza sono aspetti fondamentali. Meno sto in campo meno rischio e chiudere in fretta è importantissimo se si vuole puntare ad una seconda settimana da protagonista”.