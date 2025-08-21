Jannik Sinner torna in campo: scelto il rivale per l’allenamento agli US Open. Alcaraz anticipa con un italiano

Jannik Sinner si è preso un paio di giorni di riposo per recuperare dai problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 del mondo aveva alzato bandiera bianca contro Carlos Alcaraz dopo appena cinque game e 23 minuti di gioco, fortemente debilitato da un virus, come ha svelato il suo allenatore Darren Cahill. Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo nel tardo pomeriggio italiano di oggi: alle ore 18.00 (mezzogiorno a New York) si allenerà sul cemento di Flushing Meadows, dove domenica 24 settembre incominceranno gli US Open.

Il 24enne ha prenotato il campo Ashe per un’ora di allenamento e dall’altra parte della rete ci sarà l’argentino Francisco Comesana, numero 54 del ranking ATP reduce dall’eliminazione al debutto al torneo ATP 250 di Winston-Salem. Proprio in quel momento inizierà il sorteggio per definire il tabellone degli US Open, quindi al termine della sessione l’azzurro conoscerà il proprio cammino nell’ultimo Slam della stagione.

Sempre sull’Ashe, nell’ora precedente (dunque dalle 11.00 alle 12.00 locali), scenderà in campo anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo, che punta a scalzare Sinner dalla vetta della classifica internazionale già al termine dell’evento sul cemento americano, scambierà con Lorenzo Musetti, numero 10 desideroso di rialzare la testa dopo i passi falsi tra Wimbledon e Cincinnati. Giornata di allenamenti anche per il serbo Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev (subito dopo Sinner), gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, Flavio Cobolli con il canadese Denis Shapovalov, Jasmine Paolini con Lucia Bronzetti