Jannik Sinner: “Non ho mai battuto Auger-Aliassime, ma è una sfida che mi stimola”

Jannik Sinner si è espresso in maniera piuttosto chiara dopo la vittoria negli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati 2025 contro il francese Adrian Mannarino, col punteggio di 6-4 7-6 (4). Una partita complicata, dettata sia dalle abilità del tennista transalpino, che dalle caratteristiche del campo da gioco, particolarmente

“Qui, e mi ripeto, è davvero difficile giocare a tennis. È sempre ventilato e abbiamo visto oggi come si possa alzare il vento. Può piovere e un attimo dopo esce il sole, non puoi mai sapere cosa succederà, ma devi rimanere focalizzato mentalmente. Credo di aver cercato di capitalizzare le occasioni che ho avuto oggi ed è stato un match veramente positivo“, ha sottolineato a Tennis Channel.

In vista dei quarti di finale, ci sarà lo scontro con il canadese Felix Auger-Aliassime, contro cui il pusterese vanta uno storico negativo: “Non ho mai vinto contro Felix. Abbiamo giocato un match durissimo qui, ho avuto match point e ho perso, ma è stata una grande partita. Ha grandi potenzialità, soprattutto quando serve bene. Questa è una superficie che gli si addice ottimamente”, ha ricordato Sinner in riferimento al match del 2022, quando il canadese prevalse in rimonta col punteggio di 2-6 7-6(1) 6-1.

“Sarà difficile ma allo stesso tempo non vedo l’ora di giocare, mi piacciono le sfide. Spero di poter alzare il livello, perché ne ho bisogno per affrontarlo. Vediamo. I quarti di finale sono un turno avanzato, mi piace ritrovarmi in queste situazioni. Mi sento felice e impaziente di giocare. Vediamo cosa accadrà. Sappiamo che lui è un avversario davvero tosto, ho già detto di non avere mai vinto contro di lui, quindi vediamo“, ha concluso.