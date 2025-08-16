Jannik Sinner compie 24 anni. La svolta della carriera nel 2023 dopo un lungo percorso

Jannik Sinner oggi festeggia il suo 24° compleanno. Un giorno particolare per l’altoatesino, che quest’oggi affronterà il francese Terence Atmane nelle semifinali del Masters1000 di Cincinnati, mettendo nel mirino l’approdo alla finale di un torneo che vinse l’anno scorso.

Un percorso che ora come ora prevede 20 titoli, di cui 4 Slam, 4 Masters1000, 1 ATP Finals e 11 affermazioni negli eventi ATP250/ATP500, nonché il primato nella classifica mondiale e 2 Coppe Davis in bacheca. L’ultima affermazione c’è stata sui prati di Wimbledon, dove nessun italiano nei 128 anni di storia dei Championships mai si era imposto in singolare.

Un Sinner che sta facendo la storia passo dopo passo nello sport tricolore. La svolta nella propria carriera c’è stata nel 2023, quando in estate vinse il primo titolo 1000 a Toronto e poi soprattutto dal torneo di Pechino del settembre di quello stesso anno. Dall’evento cinese, il pusterese ha dato il via in maniera definitiva alla sua scalata al vertice.

Scegliendo come punto di riferimento, l’azzurro ha vinto 123 partite e perse 11, pari al 92% di vittorie. Nelle ultime 52 settimane ha un bilancio di 55 vinte e 4 perse, con 36 vittorie e 1 sola sconfitta sull’hard. Dal 10 giugno 2024 è n.1 del mondo e ha raggiunto le 63 settimane consecutive in vetta al ranking ATP. Sono numeri importanti che stanno a certificare la grandezza del tennista nostrano.

Viste la giovane età e la maturità dimostrate, è ragionevole pensare che queste statistiche siano destinate a essere aggiornate con grande costanza. Un’idea rafforzata anche da come Jannik sia riuscito a fronteggiare un periodo molto complicato, legato alla vicenda della doppia positività al Clostebol, che avrebbe potuto avere consegue importanti sul suo equilibrio. Tuttavia, soprattutto in questa situazione, l’azzurro ha fatto vedere di che pasta è fatto.