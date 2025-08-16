Ambesi: “Se Sinner trova le contromisure in risposta, la partita con Atmane può essere relativamente breve”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha dato la propria lettura rispetto ai temi d’attualità del tennis internazionale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’interesse c’è il torneo di Cincinnati e, in particolare, la prestazione di Jannik Sinner.

Il n.1 del mondo aveva fatto storcere il naso ad alcuni degli addetti ai lavori, per la prestazione vittoriosa contro il francese Adrian Mannarino descritta priva di spunti. Il 6-0 6-2 rifilato al povero Felix Auger-Aliassime è stato valutato, a detta di Ambesi, più nell’ottica negativa del canadese che dei meriti dell’altoatesino.

“Dopo il successo contro Mannarino ho letto di prestazione sottotono. Sinner ha poi affrontato Aliassime e sostanzialmente gli ha rifilato due 6-0, perché conquista sei giochi nel primo set, ci sono due giochi dell’altro e poi altri sei game di Jannik. Mi si dice che la prova del canadese non faccia testo. Sulla prima di servizio, Auger-Aliassime, che ha in quel fondamentale uno dei suoi punti di forza, Sinner ha fatto il 52% dei punti, non sono pochi. Trovo che la prestazione sia stata molto solida dell’italiano“, le considerazioni del giornalista/analista di Eurosport.

“I precedenti contavano molto poco ed ero stupito di leggere di possibili difficoltà che nascondeva questa partita. Il quesito da porsi era più che altro quanti game potesse fare Aliassime e ne ha fatti due. È stato asfaltato, perché non aveva i mezzi per prevalere. Ho visto, quindi, una prova notevole di Jannik contro un giocatore che spesso ha manifestato certe mancanze, però quanto visto è da ricondurre all’approccio del n.1 del mondo e il risultato finale sta stretto al giocatore italiano. Non condivido questa tendenza a minimizzare“, il giudizio di Ambesi.

Parlando della prossima sfida contro il francese Terence Atmane, a sorpresa vittorioso contro il danese Holger Rune, la valutazione è stata la seguente: “Rune sembrava una pesce fuor d’acqua visto che sulla prima di servizio di Atmane non ha mai fatto un punto. Il danese non ha letto la partita e l’altro l’ha mandato in cortocircuito. Il francese è un giocatore che si adatta molto bene al cemento, avendo vinto in primavera dei Challenger con un buon campo partecipanti. Non era mai andato oltre il terzo turno in un 1000 e ha battuto nel percorso due top-10. Come avevo detto, Cobolli avrebbe potuto batterlo, ma era spento dal punto di vista fisico. Da lì il transalpino ha trovato fiducia e ha alzato l’asticella. Credo però che, giocando contro Sinner, abbia una cilindrata diversa, ma nel tennis tutto può accadere. Se Jannik trova le contromisure in risposta, direi che la partita contro Atmane può essere relativamente breve“.

Un’ultima battuta sulla situazione nella Race di Lorenzo Musetti: “Per quanto mi riguarda, la partita è difendere il nono posto perché ritengo improbabile possa rientrare senza rinunce nella top-8 qualificante per Torino. Servirebbe un exploit, ma è difficile aspettarselo vista la parte di stagione che ci si accinge ad affrontare“.