Italia-Giappone oggi in tv, Test Match rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

Si giocherà oggi, sabato 9 agosto, alle ore 19.30, il Test Match di rugby femminile tra Italia e Giappone: allo Stadio San Michele di Calvisano andrà in scena l’ultimo incontro di preparazione delle azzurre in vista della Coppa del Mondo 2025, in programma in Inghilterra.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, ha deciso di schierare così la formazione titolare: in prima linea Turani, Gurioli e Maris, in seconda Fedrighi e Tounesi, in terza Veronese, Ranuccini e Giordano, in mediana Stefan e Madia, come centri Rigoni e Corradini, alle ali D’Incà e Buso, ad estremo Granzotto.

Inizieranno dalla panchina, invece, Vecchini, Stecca, Seye, Frangipani, Locatelli, Bitonci, Stevanin e Capomaggi. Il Test Match di rugby femminile tra Italia e Georgia non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su federugby.it.

CALENDARIO TEST MATCH RUGBY FEMMINILE 2025

Sabato 9 agosto – Stadio San Michele di Calvisano

19.30 Italia – Giappone – Diretta streaming su federugby.it

PROGRAMMA TEST MATCH RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: federugby.it.