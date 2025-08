The Rugby Championship: date e partite del torneo downunder

Conclusi i test match estivi, mandato in archivio il tour dei British & Irish Lions in Australia, ora l’attenzione della palla ovale mondiale resta nell’Emisfero Sud, con la The Rugby Championship che prenderà il via il prossimo 16 agosto. Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno per sei fine settimana per eleggere la formazione downunder più forte.

Come detto, si partirà il prossimo 16 agosto, con il Sudafrica che ospiterà l’Australia, mentre l’Argentina vedrà arrivare gli All Blacks. Una settimana dopo si concede il bis, con le stesse sfide della prima settimana e Springboks e Pumas padroni di casa anche questa volta. Dopo una settimana di stop, ci si ritrova in campo sabato 6 settembre, quando l’Argentina andrà a far visita all’Australia, mentre la Nuova Zelanda ospita il Sudafrica.

Una settimana dopo si concede il bis, con ancora in programma Australia-Argentina e a seguire Nuova Zelanda-Sudafrica. Poi un’altra settimana di stop e si torna in campo sabato 27 settembre, con in programma le sfide tra All Blacks e Australia e poi Sudafrica e Argentina. La The Rugby Championship si chiuderà il 4 ottobre, quando andranno in scena a campi invertiti le sfide tra Australia e Nuova Zelanda prima e, poi, a chiudere Argentina-Sudafrica.

THE RUGBY CHAMPIONSHIP – CALENDARIO

Sabato 16 agosto

17.10 – Sudafrica-Australia

23.10 – Argentina-Nuova Zelanda

Sabato 23 agosto

17.10 – Sudafrica-Australia

23.10 – Argentina-Nuova Zelanda

Sabato 6 settembre

6.30 – Australia-Argentina

9.05 – Nuova Zelanda-Sudafrica

Sabato 13 settembre

6.00 – Australia-Argentina

9.05 – Nuova Zelanda-Sudafrica

Sabato 27 settembre

7.05 – Nuova Zelanda-Australia

17.10 – Sudafrica-Argentina

Sabato 4 ottobre

11.45 – Australia-Nuova Zelanda

15.00 – Argentina-Sudafrica