IndyCar, Palou a caccia di record a Milwaukee

Penultimo atto questo fine settimana a Milwaukee Mile con la NTT IndyCar Series 2025. Dopo aver vinto il quarto titolo in carriera a Portland, Alex Palou si prepara per inseguire lo storico primato di dieci successi in una singola stagione

Il #10 di Chip Ganassi Racing ha disputato per ora un 2025 perfetto imponendosi ad Indianapolis ed in ben otto prove da St. Petersburg a Portland. Pato O’Ward ha provato in qualche modo a recuperare punti nella parte centrale del mese di luglio, un timido attacco che non ha mai realmente minacciato il primato dell’iberico.

L’iberico ha ora la chance di eguagliare il primato di sempre di successi in un singolo campionato di A.J. Foyt ed Al Unser. Il primo riuscì nell’impresa nel 1964, mentre il secondo si impose in dieci delle 18 manifestazioni indette nella stagione 1970.

Il catino di Milwaukee è tornato protagonista nel 2024 dopo una lunga assenza dal 2016 al 2023. Il l catino di West Allis ha una metratura complessiva di 1.015 miles (1.633 km) con quattro curve da 9.25°, una dinamica completamente differente rispetto al Nashville Superspeedway che i protagonisti affronteranno settimana prossima.

Una sola competizione si svolgerà nella stagione 2025 e non due come accaduto nel 2024 quando vinsero il messicano Pato O’Ward ed il neozelandese Scott McLaughlin, rispettivamente nella prima e nella seconda competizione. Nell’albo d’oro spiccano in ogni caso anche l’australiano Will Power (2014) ed il ‘kiwi’ Scott Dixon (2010).