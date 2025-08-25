Hockey pista: Italia, male al Goldencat. Preoccupazione verso gli Europei 2025

Dopo un Goldencat andato malissimo, fatto di tutte sconfitte, in particolare con i ko per 8-0 e 9-0 contro Francia e Portogallo, è allarme rosso per la nazionale italiana di hockey pista, in vista degli imminenti Europei 2025 ai quali gli azzurri, almeno inizialmente, arrivavano con importanti ambizioni.

Dei tonfi che hanno costretto Tommaso Colamaria, responsabile delle squadre nazionali, a intervenire al sito federale della FISR spiegando: “Posso confermare che non vi è alcun dubbio sull’attaccamento e sull’impegno messo in pista dai ragazzi e dallo staff tecnico. E’ chiaro che queste prestazioni ci abbiano creato alcune preoccupazioni, però siamo consapevoli che non siamo questi e non possiamo permetterci di esserlo all’Europeo”.

Poi sui pesanti scarti subiti e sul quarto posto generale sulle quattro squadre presenti in Catalogna: “L’Italia hockeystica non ricorda scarti di questo genere, è inutile fare giri di parole. Sbaglieremmo e saremmo poco obiettivi se parlassimo di preparazione, se cercassimo alibi oppure se andassimo ad analizzare le situazioni tecniche dove si poteva rientrare in partita e cambiare il risultato. Con i se e con i ma non si vincono titoli e non si scrivono pagine di storia”.

Verso gli Europei: “Forse questo è l’aspetto su cui dobbiamo porre più attenzione. Sbagliare un Europeo in questo momento sarebbe negativo per tutto il movimento e sarebbe una responsabilità totalmente nostra”.

Infine Colamaria ha concluso dicendo: “Lo ribadisco ancora se necessario. Così come può far clamore una prestazione di questo tipo, va ricordato il fatto che questo non è il nostro livello. Sono sicuro che emergeranno le reali qualità degli atleti e dello staff tecnico al prossimo campionato Europeo”.