Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza

La IIHF ha annunciato ufficialmente il calendario dei Campionati Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio, in programma dal 15 al 31 maggio in Svizzera. L’Italia, che tornerà nella massima serie della rassegna iridata quattro anni dopo l’ultima volta, è stata inserita nel gruppo B che si disputerà alla BCF Arena di Friburgo dal 15 al 26 maggio.

Invariato il format della competizione, con due gironi da otto squadre in cui le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento avanzano ai quarti di finale mentre l’ultima (sia per la Pool A che per la Pool B) viene retrocessa in Prima Divisione. Il grande obiettivo degli azzurri sarebbe proprio quello di raggiungere una salvezza che manca dal 2019, ma il livello delle avversarie è molto alto e servirà dunque una vera impresa.

La formazione guidata dal CT Jukka Jalonen debutterà sabato 16 maggio alle ore 16.20 contro il Canada, per poi affrontare il giorno successivo la Slovacchia a ora di pranzo (12.20). Italia che tornerà in azione dopo una giornata di pausa contro Norvegia e Cechia tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio sempre alle ore 16.20, per poi sfidare la Svezia nella serata (ore 20.20) di venerdì 22 maggio.

Ultimi due impegni ravvicinati con la Danimarca domenica 24 maggio alle 16.20 e con la Slovenia lunedì 25 maggio alle 20.20 in un match che potrebbe anche valere una possibile permanenza nella categoria. Il gruppo A si giocherà a Zurigo e sarà composto da Stati Uniti, Svizzera, Finlandia, Germania, Lettonia, Austria, Ungheria e Gran Bretagna.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2025

Sabato 16 maggio

Ore 16.20 Italia-Canada

Domenica 17 maggio

Ore 12.20 Italia-Slovacchia

Martedì 19 maggio

Ore 16.20 Italia-Norvegia

Mercoledì 20 maggio

Ore 16.20 Cechia-Italia

Venerdì 22 maggio

Ore 20.20 Svezia-Italia

Domenica 24 maggio

Ore 16.20 Danimarca-Italia

Lunedì 25 maggio

Ore 20.20 Slovenia-Italia