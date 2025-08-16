Günther Steiner categorico: “Il Mondiale di F1 2026 è l’ultima chance per Lewis Hamilton”

Una situazione complicata. Lewis Hamilton sta vivendo un periodo di grande difficoltà in F1. Il campione britannico avrebbe sperato di ottenere dei risultati diversi nel suo arrivo in Ferrari, ma le cose sono andate diversamente. Di questo ha parlato l’ex Team Principal della Haas, Günther Steiner, che ritiene che l’ultima possibilità ci sia nel Mondiale 2026.

“Non è inutile, ma al momento non sta facendo quello che ci si aspettava da lui. È insoddisfatto di se stesso. E le aspettative del pubblico sono enormi, forse troppo“, ha detto Steiner. “Il fatto è che non sta ingranando alla Ferrari. Il confronto diretto con il suo compagno di squadra è sempre il più eloquente. E lì si vede: Charles Leclerc è migliore. Ho sempre detto che bisogna dare tempo a Hamilton fino all’estate. Ma allo stato attuale delle cose, semplicemente non ha soddisfatto le aspettative“, ha aggiunto.

A detta di Steiner il problema è alla base del cambiamento tecnico del 2022: “Lewis ha avuto difficoltà con le nuove vetture a effetto suolo fin dall’inizio. E nel 2026 ci saranno nuove auto, nuovi motori, e nessuno sa chi sarà il più forte. Forse dirà: ‘Ci proverò’. Ma se anche questo non funziona, allora è finita. E non da un giorno all’altro: se volesse ritirarsi, lo comunicherebbe per tempo in modo che la squadra possa trovare un sostituto“, ha concluso.