Giro di Danimarca 2025, Mads Pedersen cala il tris allo sprint e chiude in trionfo

Il danese Mads Pedersen vince anche la quinta e ultima tappa del Giro di Danimarca, la Hobro-Silkeborg di 157,4 chilometri, vince con pieno merito l’edizione 2025 della corsa e conquista la terza tappa sulle cinque disputate. Sul traguardo l’alfiere della Lidl-Trek, dodicesimo successo stagionale per lui, precede il francese Axel Zingle della Team Visma | Lease a Bike e lo svedese Jakob Söderqvist della Lidl – Trek Future Racing.

In classifica generale Mads Pedersen chiude al primo posto con un minuto e ventotto secondi di vantaggio su Jakob Söderqvist della Lidl – Trek Future Racing. Conclude in terza posizione lo svedese Niklas Larsen della BHS – PL Beton Bornholm, mentre si piazza in quarta posizione lo slovacco Lukáš Kubiš della Unibet Tietema Rockets.

Nelle fasi iniziali di corsa parte la fuga che caratterizza la giornata. I nove uomini che escono dal gruppo sono il danese Jakob Fuglsang, il norvegese Marius Innhaug Dahl e il danese Daniel Weis Nielsen della Decathlon AG2R La Mondiale Development Team, il danese Mads Andersen della Airtox – Carl Ras, Filippo Ridolfo della Team Novo Nordisk, i danesi Conrad Haugsted e Anders Vos Sørensen della Team ColoQuick, il danese Mads Landbo della Team Give Steel – 2M Cycling Elite e il connazionale Mads Würtz Schmidt della PAS Racing. Il loro vantaggio massimo non supera i due minuti.

Nel finale di gara Mads Pedersen decide di scaldare l’atmosfera e di rendere la corsa selettiva. Il leader della classifica generale attacca a poco più di dieci chilometri dal termine e porta via il gruppetto di corridori che arriva fino alla fine per giocarsi il successo di giornata.