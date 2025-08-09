Ginnastica, Cina e Spagna festeggiano nell’acrobatica ai World Games. Kealy e Deklerck vincono nel trampolino

A Chengdu (Cina) proseguono i World Games, la competizione multisportiva riservata alle discipline che non godono della ribalta olimpica. L’universo della ginnastica è presente alla dodicesima edizione della manifestazione nata nel 1981 con acrobatica, aerobica, parkour e trampolino (non l’individuale, che figura nel programma dei Giochi). In attesa di ammirare gli italiani tra aerobica e parkour, in terra asiatica stanno tenendo banco l’acrobatica e il trampolino, con quattro titoli assegnati nella giornata di sabato 9 agosto.

GINNASTICA ACROBATICA. Dominio totale della Cina nella gara per gruppi femminile con un nitido 29.230, ampiamente sufficiente per avere la meglio nei confronti degli USA (28.670) e di Israele (28.480). Nella prova per coppie maschili, invece, la Spagna ha prevalso con 28.820, lasciandosi alle spalle l’Azerbaijan (28.730) e il Portogallo (28.550).

TRAMPOLINO. Il belga Brent Deklerck ha dettato legge nel trampolino double mini con il punteggio di 26.800, regolando il britannico Omo Aikeremiokha (25.900) nell’atto conclusivo per la medaglia d’oro. Il bronzo è invece finito al collo del canadese Gavin Dodd, che si è imposto in maniera autorevole sull’australiano Troy Sitkowski (29.000 a 26.500). Il tumbling femminile porta la firma della britannica Megan Kealy (25.300), accompagnata sul podio dalla francese Candy Briere-Vetillard (22.700) e dalla greca Alexandra Efraimoglu (25.700 nella finale per il bronzo contro il 24.900 della belga Lani Spiessens).