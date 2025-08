Gianmarco Tamberi torna in gara! Serve la reazione per i Mondiali, sfida a Kerr e Barshim

Gianmarco Tamberi è uscito visibilmente deluso dai Campionati Italiani Assoluti, dove ha commesso tre errori a 2.16 metri e ha concluso al quinto posto (2.12 superato al secondo tentativo). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione del Mondo in carica è ben lontano dalle quote dei giorni migliori ed è alla ricerca di una forma fisica che gli possa permettere di essere seriamente competitivo ai Mondiali, previsti a Tokyo dal 13 al 21 settembre.

Il fuoriclasse marchigiano ha bisogno di mettere gare nelle proprie gambe e ha così deciso di ripresentarsi prontamente in pedana dopo le difficoltà riscontrate domenica sera a Caorle. L’azzurro sarà impegnato domenica a Heilbronn (Germania), dove andrà in scena un meeting dedicato al salto in alto. Sarà la sua terza uscita stagionale, visto che a inizio giugno si era cimentato senza grande soddisfazione al Golden Gala di Roma.

Il ribattezzato Gimbo ha analizzato quanto successo agli Assoluti: “Tutto mi aspettavo tranne che di saltare 2,12 perché conoscevo la mia condizione ma una misura come questa, la mia peggiore degli ultimi anni, destabilizza veramente tanto. Ho gestito la gara discretamente bene rispetto a quello che volevo, cioè concentrarmi sulla parte tecnica, però è un risultato terribile. La prima emozione che arriva è delusione enorme, una sensazione di non sentirsi all’altezza di quello che si fa. L’unico modo per superarli certi momenti è affrontarli con voglia di riscatto, lottare per cercare di rialzarsi“.

Tamberi ha poi proseguito, svelando i prossimi piani: “Sono state ore complicate, ho controllato il calendario e c’è una gara che non era in programma, domenica in Germania. Subito dopo gli Assoluti ho deciso di fare un allenamento di isometria, per provare a dare un ‘boost’ a livello di forza per la gamba allo stacco, e di provare a gareggiare per capire qual è la mia reale condizione. Voglio rimanere con l’idea che le cose andranno diversamente, prima ci si prova a rialzarsi e più possibilità hai di riuscirci, e quindi penso che sia una possibile soluzione a questa situazione, rimettersi subito in gioco e riprovare subito a tirar fuori qualcosa di meglio“.

Saranno presenti anche il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico di Parigi 2024), il qatarino Mutaz Essa Barshim (l’altro Campione Olimpico di Tokyo 2020 e pluricampione mondiale), il sudcoreano Woo Sang-hyeok (iridato in sala) e Marco Fassinotti (trionfatore agli Assoluti). Gianmarco Tamberi ha già gareggiato a Heilbronn nel corso della sua carriera: due anni fa superò 2.10 e poi decise di fermarsi, fu la gara prima dell’apoteosi mondiale di Budapest. Che sia di buon auspicio…