Frederic Vasseur positivo verso Zandvoort: “Vogliamo mantenere lo slancio positivo”

Si concludono ufficialmente le vacanze per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2025. Ci eravamo lasciati a Budapest prima di tre settimane di stop assoluto per team e piloti. Si ripartirà a breve, proprio nel fine settimana in arrivo, in occasione del Gran Premio di Olanda, quindicesimo appuntamento della stagione. Il primo della seconda parte del campionato. Dieci gare che ci porteranno fino ad Abu Dhabi.

In questo lasso di tempo gli spunti di interesse non mancheranno anche se, in casa Ferrari, la sensazione è che tutta l’attenzione sia già verso la prossima annata. Quella della tanto attesa rivoluzione tecnica. A livello di pista, infatti, tutto porterà verso il duello in casa McLaren per il titolo piloti. Oscar Piastri e Lando Norris battaglieranno per succedere a Max Verstappen, mentre il team di Woking ha già, sin da ora, messo in ghiaccio la classifica costruttori.

La Ferrari, dopo gli aggiornamenti portati tra Austria e Spa, proverà ad assumere sempre più il ruolo di seconda forza nelle ultime 10 uscite, anche se la “mazzata” dell’Hungaroring è ancora bruciante e, soprattutto, nella mente di tutti. Non sarà semplice rimettere i cocci a posto con il morale di Charles Leclerc e, soprattutto, Lewis Hamilton, che alberga ampiamente sotto i tacchi. In vista della tappa sul circuito di Zandvoort ha parlato Frederic Vasseur.

Il team principal della scuderia di Maranello, come suo solito, prova a guardare positivo verso l’appuntamento olandese: “Siamo tornati in pista dopo la pausa estiva, che ha dato alla squadra e ai piloti la possibilità di ricaricarsi, pronti ad affrontare un’ultima parte di stagione molto impegnativa. In Olanda, vogliamo mantenere lo slancio positivo accumulato nelle ultime gare, dove abbiamo fatto progressi in termini di competitività. Charles e Lewis sono pronti e la squadra è completamente concentrata, determinata a metterli nella migliore posizione possibile per ottenere buoni risultati. Questo fine settimana, ciò significa iniziare fin dalle qualifiche, che sono particolarmente cruciali a Zandvoort, vista la difficoltà dei sorpassi su questa pista”.