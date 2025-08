Mondiali Nuoto Singapore 2025 | Italia in finale nella 4×100 mista maschile La staffetta 4×100 mista maschile dell’Italia conquista la finale ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore con il terzo tempo assoluto. In acqua per le batterie Bacico, Viberti, Burdisso e Frigo, ma per la finale potrebbero entrare in formazione Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Michele D’Ambrosio per puntare dritti al podio. ❌ Delusione invece per la 4×100 mista femminile: fuori dalla finale con il decimo tempo. Le azzurre Gastaldi, Angiolini, Cocconcelli e Menicucci si fermano in batteria. Giornata negativa anche nei 400 misti individuali: Alberto Razzetti e Sara Franceschi non vanno oltre le batterie. Nessuno dei due è arrivato in condizione ottimale a Singapore e l’accesso alla finale sfuma. Ora gli occhi sono puntati sulla staffetta mista maschile: l’Italia sogna una medaglia mondiale! Appuntamento con la finale domani: non mancare! Iscriviti al canale per non perdere aggiornamenti, risultati e analisi dai Mondiali di Nuoto 2025! Metti like se fai il tifo per gli azzurri! Scrivi nei commenti chi vorresti in formazione per la finale. #MondialiNuoto2025 #NuotoItalia #StaffettaMista #4x100Mista #ItaliaInFinale #Singapore2025 #ThomasCeccon #Martinenghi #Frigo #Burdisso #Nuoto #SwimmingWorldChampionships #FIN #AzzurriNuoto #Razzetti #Franceschi