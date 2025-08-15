Flag football, Italia sconfitta dal Messico e dal Giappone. Domani sfida nei quarti contro gli USA nei World Games 2025

Non sono arrivate notizie positive per l’Italia nella fase a gironi del torneo di Flag Football femminile in quest’edizione 2025 dei World Games. Le azzurre avevano fatto il loro esordio a Chengdu (Cina) contro la Gran Bretagna, venendo sconfitte col punteggio di 26-13.

Oggi le nostre portacolori erano impegnate contro il Messico e il Giappone e purtroppo i riscontri sono stati piuttosto severi per la squadra allenata da Tommaso Monardi. Netta infatti l’affermazione delle messicane col punteggio di 46-7, avendo chiuso il primo tempo sullo score di 14-0 e dilagando letteralmente nella ripresa con un parziale di 32-7.

Stessa e stesso mare contro le nipponiche. Davvero sensibile la differenza di gioco tra le due compagini, con le asiatiche a dominare la scena fin dalla prima frazione, conclusa sullo score di 20-0. Hanno tentato una reazione le ragazze nostrane, ma alla fine anche nel secondo tempo il passivo di 13-6 non ha deposto a loro favore. Un 33-6 valso, dunque, l’ultimo posto nel Gruppo B per l’Italia.

Visto il format del torneo e la qualificazione ai quarti di finale riservata a tutte le compagini, con la prima fase utile a stabilire gli accoppiamenti, la formazione azzurra se la vedrà domani contro la forte rappresentativa degli USA, la prima del Gruppo A (ore 08.30 a Chengdu).