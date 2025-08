F1 oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 2 agosto, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP d’Ungheria, quattordicesimo roun del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Il time-attack avrà un’importanza particolare per le caratteristiche del circuito. Un layout molto gusto, fatto di una successione di curve che richiede un assetto aerodinamico paragonabile a quello che si usa a Montecarlo. Non sarà facile domenica superare, per questo guadagnarsi una posizione in griglia avanzata potrebbe risultare determinante nella gara domenicale.

La Ferrari spera di trovare prestazione pura per quanto detto. Nella prima giornata di prove libere, in particolare, il monegasco Charles Leclerc ha mostrato delle buone cose, ma nello stesso tempo si è compreso quanto la McLaren sia superiore. Il discorso della pole, infatti, potrebbe essere limitato ai due alfieri di Woking, Oscar Piastri e Lando Norris.

Il sabato del week end del GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione e su Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche. È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 2 agosto

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione odierna e Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche; TV8 offrirà in chiaro la differita solo delle qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro in differita solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 2 agosto

Ore 18.25, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.