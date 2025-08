F1, GP Ungheria 2025. Charles Leclerc cerca il lampo in qualifica per inserirsi tra le McLaren

Il pomeriggio di sabato 2 agosto sarà il momento in cui andranno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, ultimo atto del Circus prima dell’intervallo di metà stagione, rappresentato dall’imminente pausa estiva. Francamente, non sembra esserci molto di nuovo sotto il Sole magiaro.

Nelle prove libere, la McLaren ha confermato di godere ampio margine sulla concorrenza. Oscar Piastri e Lando Norris sono dunque i principali indiziati per la pole position. Il tema forte delle qualifiche sarà, appunto, chi tra l’australiano e il britannico scatterà davanti al rivale per il titolo. Molto, nella contesa iridata, si decide proprio al sabato.

Se vogliamo, la novità principale è rappresentata dal fatto che la prima alternativa al Team di Woking sia la Ferrari di Charles Leclerc, propostosi continuamente come spina nel fianco al tandem color papaya. Realisticamente parlando, per il monegasco lo scenario più probabile è quello di partire dalla terza casella, quello più ottimistico è di riuscire a incastonarsi fra il duo McLaren, quello utopistico di essere il più rapido in assoluto.

Come d’abitudine, Lewis Hamilton paga dazio nei confronti del compagno di squadra, così come la Red Bull. Vedremo se gli ingegneri del Drink Team riusciranno a completare l’ennesimo “miracolo notturno”, ribaltando da capo a coda una monoposto scorbutica, in maniera tale da consentire a Max Verstappen di essere competitivo. Per cosa? Magari per infastidire Leclerc, se poi dovesse arrivare qualcosa di più, tanto di cappello all’olandese.

Altri temi non ce ne sono, anzi siamo già a raschiare il fondo del barile. Si vedrà se la schiena consentirà a Fernando Alonso di essere della partita (il quarantaquattrenne spagnolo ieri ha disertato la FP1 a causa di un acciacco) e, in ottica nostrana, vedremo quale sarà il livello espresso da Andrea Kimi Antonelli.