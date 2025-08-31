Errani/Paolini non sbagliano e approdano agli ottavi del doppio negli US Open: sconfitte in due set Kessler/Stearns

Prestazione autorevole di Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo di doppio femminile agli US Open 2025. Le campionesse olimpiche si sono imposte contro la coppia americana formata da Peyton Stearns e McCartney Kessler, sullo score di 6-4 6-1 in 1 ora e 3 minuti di gioco. Brave le azzurre ad attuare i propri schemi di gioco, creando tantissimi grattacapi alle statunitensi. Pass, quindi, per gli ottavi di finale per le due italiane che affronteranno chi la spunterà tra Stollar/Wu e Kato/Zarazua.

Nel primo set Jasmine e Sara cancellano un palla break nel terzo gioco e sono concrete nel game successivo, capitalizzando l’opportunità con freddezza. Avanti 4-1, il rendimento al servizio cala nel settimo gioco, consentendo alle potenti americane di recuperare il break di ritardo. Brave però le due tenniste tricolori a mettere pressione nel decimo gioco alle rivali, stappando il servizio e archiviando la frazione sul 6-4.

Nel secondo set le due azzurre volano letteralmente sul Grandstand. Si assiste a un vero e proprio soliloquio di Sarita e Jas, con la prima a dare lezioni di tattica e nel gioco di rete e la seconda molto solida a coprire il campo da dietro. I break arrivano nel secondo e sesto game, per un 6-1 senza appello.

Leggendo le statistiche, Errani e Paolini sono state molto consistenti al servizio col 90% di prime di servizio in campo, da cui hanno ottenuto il 69% dei punti. Impressionante il dato con la seconda, pari all’83% dei quindici vinti. In altre parole, un match in controllo.