Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 23 agosto, programma, streaming

Oggi sabato 23 agosto va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di volley femminile: in Thailandia si disputeranno otto partite, sedici squadre faranno il loro esordio nella rassegna iridata. Esordi comodi per tre delle favorite al podio: la Turchia incrocerà la Spagna, la Serbia inizierà la difesa del titolo contro l’Ucraina, la Cina non dovrebbe riscontrare problemi contro il Messico.

Impegno decisamente morbido per la Polonia (possibile avversaria dell’Italia tra ottavi e quarti di finale), attesa dal modestissimo Vietnam.

Sfide in salsa africana per Giappone e Germania, che se la dovranno vedere contro le modestissime Camerun e Kenya. La Repubblica Dominicana partirà con i favori del pronostico contro la Colombia, la sfida più equilibrata dovrebbe essere quella tra Canada e Bulgaria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di tutte le partite di oggi (sabato 23 agosto) ai Mondiali 2025 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV, gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Sabato 23 agosto

Ore 11.00 Canada vs Bulgaria (gruppo E, a Nakhon Ratchasima)

Ore 11.00 Repubblica Dominicana vs Colombia (gruppo F, a Chiang Mai)

Ore 12.00 Giappone vs Camerun (gruppo H, a Bangkok)

Ore 12.00 Germania vs Kenya (gruppo G, a Phuket)

Ore 14.30 Turchia vs Spagna (gruppo E, a Nakhon Ratchasima)

Ore 14.30 Cina vs Messico (gruppo F, a Chiang Mai)

Ore 15.30 Serbia vs Ucraina (gruppo H, a Bangkok)

Ore 15.30 Polonia vs Vietnam (gruppo G, a Phuket)

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: tutte le partite su VBTV, per gli abbonati.