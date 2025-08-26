Dove vedere in tv le Finali di Diamond League 2025 di atletica a Zurigo: orari, programma, streaming

Riflettori puntati sullo stadio Letzigrund di Zurigo da mercoledì 27 a giovedì 28 agosto per l’appuntamento conclusivo della Diamond League 2025. In Svizzera vanno in scena le Finali del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, con in palio il diamantone ed un ricco montepremi (30 o 50 mila dollari) destinato ai vincitori di ogni specialità.

Saranno ben otto gli azzurri impegnati nell’ultimo atto della Diamond League: Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Andy Diaz nel salto triplo, Roberta Bruni nel salto con l’asta, Marco Fassinotti nel salto in alto e Marta Zenoni nei 1500 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Finali di Diamond League a Zurigo. Il meeting svizzero verrà trasmesso mercoledì dalle ore 17.30 in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena e giovedì dalle 18.30 su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2025

Mercoledì 27 agosto

17.05 Getto del peso (femminile)

17.05 Getto del peso (maschile)

17.15 Salto in alto (femminile)

17.43 Salto con l’asta (maschile)

18.35 Salto in lungo (maschile)

Giovedì 28 agosto

17.30 Lancio del disco (maschile)

17.30 Lancio del disco (femminile)

17.53 Salto in alto (maschile)

18.19 Salto triplo (maschile)

18.19 Salto triplo (femminile)

18.34 400 metri (femminile)

18.42 400 metri (maschile)

18.49 3000 metri (femminile)

19.08 100 ostacoli

19.17 3000 siepi (maschile)

19.34 110 ostacoli

19.40 1500 metri (femminile)

19.45 Tiro del giavellotto (maschile)

19.45 Tiro del giavellotto (femminile)

19.50 1500 metri (maschile)

19.50 Salto con l’asta (femminile)

20.02 100 metri (femminile)

20.09 3000 siepi (femminile)

20.27 100 metri (maschile)

20.35 400 ostacoli (femminile)

20.40 Salto in lungo (femminile)

20.44 400 ostacoli (maschile)

20.52 3000 metri (maschile)

21.09 800 metri (femminile)

21.20 800 metri (maschile)

21.30 200 metri (femminile)

21.39 200 metri (maschile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: mercoledì su Rai 2 e Sky Sport Arena, dalle ore 17.30; giovedì su Rai Sport e Sky Sport Arena, dalle 18.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, mercoledì dalle ore 17.30 e giovedì dalle 18.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.