Dove vedere in tv Italia-Spagna, Finale Europei U16 volley: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Spagna nella finale degli Europei Under 16 di volley maschile, che andrà in scena domenica 3 agosto (ore 17.00) a Yerevan (capitale dell’Armenia). Dopo aver vinto sei partite sulle sette disputate nella fase a gironi (perso lo scontro diretto con la Francia per il primo posto in classifica), gli azzurri hanno regolato la Polonia per 3-1 in semifinale e si sono meritati l’approdo all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria.

Dall’altra parte della rete ci sarà un’autentica rivelazione: gli iberici hanno sconfitto la Francia al tie-break, confermando un’interessante crescita del movimento nazionale che punta a sfornare giovani di rilievo per emergere tra i grandi. Tra le fila dell’Italia spiccano elementi di rilievo come l’opposto Federico Guiotto, gli schiacciatori Samuele Filippi, Riccardo Bergognoni e Andrea Rizzo, il palleggiatore Matteo Talevi, i centrali Samuele Storini e Michele Mangini, il libero Samuele Monti.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario arrembante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, finale degli Europei Under 16 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di European Volleyball (CEV), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Armenia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, FINALE EUROPEI U16 VOLLEY

Domenica 3 agosto

Ore 17.00 Italia vs Spagna – Diretta streaming sul canale YouTube di European Volleyball (CEV)

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di European Volleyball (CEV).

Diretta Live testuale: OA Sport.