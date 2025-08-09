Dove vedere in tv Italia-Egitto, Mondiali volley femminile U21 2025: orario, programma, streaming

L’Italia prosegue la propria marcia ai Mondiali Under 21 di volley femminile, che si stanno disputando a Surabaya (Indonesia). Dopo aver travolto Cechia e Algeria con il massimo scarto, le azzurre hanno affrontato la Polonia in un fondamentale scontro diretto e godranno poi di un ristorante giorno di riposo. La nostra Nazionale tornerà in campo lunedì 11 agosto (ore 05.00) per fronteggiare l’Egitto, avversario modesto che non dovrebbe creare particolari patemi d’animo al sestetto tricolore.

Le ragazze del CT Gaetano Gagliardi andranno a caccia di una vittoria rapida e schiacciante per poi concentrarsi in vista dell’ultimo incontro della fase a gironi: lo scontro diretto di martedì contro la Turchia, l’altra big del raggruppamento. Concludere al primo posto in classifica sarebbe basilare perché consentirebbe di godere di un cammino sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Egitto, incontro valido per i Mondiali U21 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-EGITTO, MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE

Lunedì 11 agosto

05.00 Italia vs Egitto – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA ITALIA-EGITTO, MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.