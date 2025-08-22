Damiano Caruso salta la Vuelta: scivolata sfortunata alla vigilia, Tiberi perde il gregario di lusso

Damiano Caruso sarà costretto a saltare la Vuelta a España: il siciliano non sarà al via del terzo Grande Giro della stagione, previsto sabato 23 agosto da Torino, a causa di una frattura alla mano rimediata ieri in seguito a una scivolata avvenuta dopo la presentazione ufficiale.

Il 37enne, che quest’anno è stato splendido quinto nella classifica generale del Giro d’Italia, si è allenato durante la mattinata odierna nei pressi di Pianezze, ma evidentemente il responso della strada non è stato pienamente soddisfacente e così l’esperto ragusano non sarà della partita.

Il suo posto all’interno della Bahrain Victorious sarà preso da Finlay Pickering, 22enne britannico reduce da Giro di Svizzera e Vuelta a Burgos: sarà la sua prima apparizione in una grande corsa a tappe, in questa stagione ha conquistato la maglia di miglior scalatore al Tour of the Alps.

Brutta notizia per Antonio Tiberi, che dovrà fare a meno di un punto di riferimento: Damiano Caruso sarebbe stato il suo gregario di punta in strada e avrebbe ricoperto anche un importante ruolo di supporto psicologico. Il laziale è apparso in forma al Giro di Polonia e punta a lottare per salire sul podio finale di Madrid dopo la sfortuna che lo ha perseguitato nella seconda parte del Giro d’Italia.