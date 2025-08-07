Cristiana Girelli e Sofia Cantore inserite tra le 30 candidate per il Pallone d’Oro 2025

Ci sono anche due italiane nella lista delle 30 candidate per il Pallone d’Oro 2025, massimo riconoscimento individuale nel panorama calcistico internazionale. Cristiana Girelli e Sofia Cantore hanno eguagliato dunque Manuela Giugliano, che era diventata l’anno scorso la prima azzurra di sempre ad essere inserita nella top30 del Ballon d’Or femminile.

“Quelle di Cristiana Girelli e Sofia Cantore sono nomination strameritate. Cristiana, negli anni, si è dimostrata campionessa in campo e un esempio per le future generazioni fuori. L’approdo di Sofia nel campionato professionistico statunitense testimonia invece la sempre maggiore attrattività del nostro campionato all’estero“, il commento della presidente della Serie A Women.

“Dopo una stagione superlativa con la maglia della Juventus, Girelli e Cantore hanno preso per mano la Nazionale trascinandola tra le prime quattro d’Europa, e questo riconoscimento rende onore a due straordinarie donne prima ancora che giocatrici e a tutto il calcio italiano“, ha aggiunto Federica Cappelletti (fonte: FIGC) a proposito delle due nomination azzurre per il Pallone d’Oro.

Girelli e Cantore hanno disputato una stagione eccezionale con la maglia della Juventus, centrando la doppietta campionato-Coppa Italia, e soprattutto in Nazionale con il fantastico percorso agli Europei in Svizzera che ha portato le azzurre ad un passo da una storica finale.

CANDIDATE PALLONE D’ORO 2025

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Spagna, Barcellona)

Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea)

Klara Bühl (Germania, Bayern)

Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)

SOFIA CANTORE (Italia, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Emily Fox (Stati Uniti, Arsenal)

CRISTIANA GIRELLI (Italia, Juventus)

Esther González (Spagna, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcellona)

Patri Guijarro (Spagna, Barcellona)

Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras)

Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Pernille Harder (Danimarca, Bayern)

Lindsey Heaps (Stati Uniti, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City/Arsenal)

Frida Maanum (Norvegia, Arsenal)

Marta (Brasile, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francia, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonia, Barcellona)

Clàudia Pina (Spagna, Barcellona)

Alexia Putellas (Spagna, Barcellona)

Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea)

Caroline Weir (Scozia, Real Madrid)

Leah Williamson (Inghilterra, Arsenal)