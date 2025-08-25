Come cambia il tabellone di Alcaraz con l’eliminazione di Medvedev: autostrada fino ai quarti di finale?

Una notizia che, a ben guardare, non è una notizia. Sì, perché constatare l’eliminazione al primo turno del russo Daniil Medvedev agli US Open 2025 ha un significato lontano dalla sorpresa. Il campione del 2021 a Flushing Meadows, infatti, è reduce da un periodo assai poco fruttuoso e a livello Slam quest’anno ha combinato davvero poco.

Se si guardano i suoi risultati nei Major, si deve prendere atto di un solo match vinto negli Australian Open e di sconfitte al primo round nei restanti:

Sconfitta al secondo turno contro Learner Tien agli Australian Open 2025;

Sconfitta al primo turno contro Cameron Norrie al Roland Garros 2025;

Sconfitta al primo turno contro Benjamin Bonzi a Wimbledon 2025;

Sconfitta al primo turno contro Benjamin Bonzi agli US Open 2025.

Bonzi, da questo punto di vista, ha assunto i crismi dell’incubo peggiore per il moscovita, visti gli ultimi due risultati a livello Slam. Ci sono delle conseguenze nel tabellone principale, essendo comunque Medvedev testa di serie n.13. Il riferimento è allo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico, n.2 del seeding, avrebbe potuto affrontare il russo in un eventuale ottavo di finale e rappresentare un’insidia, nell’eventualità in cui si fosse espresso come nel 2023, quando i due si sfidarono in semifinale e prevalse Daniil.

La storia ha preso una piega diversa e, considerato il non semplice esordio di Carlitos contro l’americano Reilly Opelka, a seguire il percorso del funambolo di Murcia sembra piuttosto alla portata fino ai quarti di finale. Non resta che verificare queste considerazioni. Di seguito il possibile percorso di Alcaraz a New York:

TABELLONE CARLOS ALCARAZ US OPEN 2025

Primo turno – Opelka

Secondo turno – Bellucci/Shang

Terzo turno – Darderi

Ottavi di finale – Davidovich Fokina

Quarti di finale – Shelton/Ruud/Lehecka

Semifinale – Fritz/Djokovic/Rune/Mensik

Finale – Sinner/Zverev/Draper/de Minaur