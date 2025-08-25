Classifica Vuelta a España 2025: Vingegaard in testa a pari merito con Gaudu. 3° Ciccone, Pellizzari in top20

David Gaudu ha vinto la terza tappa della Vuelta a España 2025, con partenza a San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres dopo 134 chilometri. Il francese della Groupama-FDJ si è imposto allo sprint in leggera salita davanti ai danesi Mads Pedersen e Jonas Vingegaard, mentre l’italiano Giulio Ciccone è arrivato quarto precedendo il transalpino Jordan Labrosse.

Vingegaard, grazie ai 4 secondi di abbuono raccolti oggi al traguardo, ha difeso per un soffio la maglia rossa ritrovandosi adesso esattamente con lo stesso tempo di Gaudu in classifica generale ma occupando la prima posizione grazie ai piazzamenti delle singole tappe. Terzo posto provvisorio per Ciccone a 8″, poi Egan Bernal 14″ ed un folto gruppo a 16″ dalla vetta.

Di seguito la classifica generale aggiornata della Vuelta a España 2025 dopo la terza tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO LA TERZA TAPPA

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 14″ 10:55:36

2 3 ▲1 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ ,,

3 2 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:08

4 4 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:14

5 5 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:16

6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

7 7 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious ,,

8 8 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,

9 9 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG ,,

10 13 ▲3 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,

11 12 ▲1 Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,

12 14 ▲2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,

13 15 ▲2 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,

14 16 ▲2 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,

15 11 ▼4 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,

16 10 ▼6 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,

17 18 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

18 23 ▲5 Langellotti Victor INEOS Grenadiers ,,

19 17 ▼2 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,

20 21 ▲1 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,

21 20 ▼1 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,

22 25 ▲3 Tejada Harold XDS Astana Team ,,

23 22 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,

24 19 ▼5 López Harold Martín XDS Astana Team ,,

25 24 ▼1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

26 26 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:35

27 27 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,

28 28 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,

29 30 ▲1 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,

30 29 ▼1 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,

31 32 ▲1 Hirt Jan Israel – Premier Tech 0:42

32 33 ▲1 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:44

33 34 ▲1 Romo Javier Movistar Team ,,

34 35 ▲1 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:47

35 36 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,

36 39 ▲3 Meintjes Louis Intermarché – Wanty ,,

37 37 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

38 43 ▲5 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

39 41 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,

40 40 – Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,