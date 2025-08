Chi saranno gli avversari di Leonardo Fabbri ai Mondiali? Clamorosa eliminazione per Kovacs, incognita Crouser

Il primo weekend d’agosto ha emesso alcuni verdetti importanti in vista della lotta per le medaglie nel getto del peso ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. In casa Italia Leonardo Fabbri ha dominato gli Assoluti di Caorle con un lancio da 22.82 metri, prendendosi la world lead e lanciando un messaggio a tutti gli avversari che troverà poi in Giappone a metà settembre.

Tra i competitor del fiorentino nella rassegna iridata non ci sarà però un big internazionale del calibro di Joe Kovacs, uscito con le ossa rotte dai Trials americani. A Eugene hanno infatti conquistato i tre spot statunitensi per Tokyo nell’ordine Josh Awotunde (22.47), Payton Otterdahl (22.35) e Adrian Piperi (22.29), mentre sono rimasti fuori dalla top3 Kovacs (22.07) e Roger Steen (capace di spingersi fino a 22.11 in stagione).

Resta a casa dunque il due volte campione iridato (2015 e 2019) e secondo classificato nelle ultime tre edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, che fino a pochi giorni fa era anche il primatista mondiale stagionale con il 22.48 registrato lo scorso 5 luglio sempre in Oregon. Trials in cui mancava all’appello il fenomeno Ryan Crouser, alle prese con i postumi di un intervento ma già qualificato ai Mondiali tramite una wild card da campione in carica.

Crouser rappresenta dunque un’incognita, ma se dovesse arrivare a Tokyo in condizione allora sarebbe il favorito d’obbligo per la vittoria. Oltre al quartetto americano, Fabbri dovrà fare i conti anche altri due atleti in grado di superare recentemente i 22 metri: il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (22.10) ed il giamaicano Rajindra Campbell (22.04). Da non sottovalutare inoltre l’esperto neozelandese Tom Walsh, spesso e volentieri protagonista nei grandi eventi.