Carlos Alcaraz con un problema al ginocchio a New York? Lo spagnolo rassicura, ma…

Una dimostrazione di forza impressionante. Carlos Alcaraz non sta solo battendo, ma sta demolendo gli avversari che sta incontrando in questi US Open. Punteggi pesantissimi rifilati dall’iberico ai propri rivali, a testimonianza di come e quanto Carlitos non abbia più tanta voglia di concedersi le sue “pause”, ma sia molto focalizzato sulla massimizzazione della propria prestazione.

Sarà anche per via della sfida contro Jannik Sinner, da sempre cultore della concentrazione e di un gioco molto consistente e costante. L’altoatesino rappresenta per Alcaraz uno stimolo ulteriore per continuare a migliorare a rimetterci sono stati in serie Reilly Opelka, Mattia Bellucci e Luciano Darderi, con l’italo-argentino che ha conquistato la miseria di sei games nei tre parziali andati in scena.

Tuttavia, una crepa potrebbe aprirsi in un questa ‘macchina da tennis’ straordinaria. Il gioco di Carlos, infatti, richiede tanto al proprio fisico e non è un caso che nel corso del tempo le problematiche di natura muscolare non siano state poche, parlando di un ragazzo di appena 22 anni.

Ed ecco che quanto accaduto ieri nella partita contro Darderi potrebbe far suonare un campanello d’allarme. Carlitos, infatti, ha chiesto l’intervento del fisioterapista dopo il nono game del secondo set, lamentando un problema al ginocchio destro nato ricadendo sulla gamba d’appoggio sul servizio. Dopo il trattamento medico, Alcaraz ha vinto però gli ultimi sette game del match.

A fine partita ha rassicurato: “Ho sentito qualcosa al ginocchio che mi dava problemi, però dopo qualche punto non ho sentito più nulla. Ero preoccupato e per questo ho chiamato il fisioterapista, però il problema non è serio. Dopo il trattamento non ho più sentito dolore e mi sono sentito bene“, ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa.

Da valutare se questa criticità si ripresenterà qualora lo spagnolo sarà costretto a dar fondo a tutte le proprie energie per prevalere. Non è un mistero che a New York, sovente, le problematiche fisiche vadano a incidere sullo sviluppo dei match, parlando dell’ultimo Slam dell’annata.