Basket femminile: l’Italia supera la Svezia, è bronzo agli Europei Under 20

È l’Italia ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile Under 20, disputati a Matosinhos, in Portogallo. Le azzurre hanno battuto, nella finale 3/4 posto, la Svezia, con il punteggio di 51-84, grazie ad una brillante prestazione di squadra. Le italiane, già dalla prima frazione, si sono dimostrate superiori alle svedesi, accrescendo pian piano il loro vantaggio. Top scorer tra le azzurre Candy Njoku Edokpaigbe con 17 punti, assistita da Sophia Lussignoli (13 pt).

Il match parte con il parziale di 5-0 della Svezia, stoppato dopo 3′ dal primo canestro azzurro della partita firmato da Martina Fantini. Le svedesi sono più aggressive, soprattutto sotto canestro, ed allungano sul +8 sfruttando i tiri liberi. Le azzurre reagiscono con Caterina Piatti e Candy Njoku Edokpaigbe riportandosi presto sul -1. Il parziale dell’Italia si allunga ed il canestro di Sophia Lussignoli regala al Bel Paese il primo vantaggio della partita. Primo quarto che termina 14-17 per le italiane.

Le azzurre partono forte nella seconda frazione, difendendo con più attenzione ed attaccando con ordine. Dopo 3′ è +6 per l’Italia, vantaggio che si allunga con il canestro di Lussignoli e Bernardi (+11). La Svezia non segna più, e la compagine italiana sfrutta in maniera ottimale la situazione, raggiungendo le 13 lunghezze di vantaggio. La tripla di Tiffany Barbosa riporta a -10 le svedesi ma sul finale il gioco da tre di Edokpaigbe porta l’Italia in vantaggio 26-38 all’intervallo lungo.

Nella ripresa lo spartito non cambia e, dopo il testa a testa dei primi minuti, le azzurre infilano un parziale di 4-0, assicurando il +18, con Carlotta Zanardi protagonista. Le svedesi sfruttano il bonus e con Lourdes Da Silva Costa si riportano sul provvisorio -13. L’Italia però non abbassa il ritmo e con la tripla di Lavinia Lucantoni chiude un altro brillante quarto. 41-59 per le azzurre a 10 minuti dalla conclusione.

Ultima frazione che parte a rilento, pochi punti segnati da entrambi i lati e molta tensione. È nuovamente Edokpaigbe a prendere in mano la situazione, portando l’Italia a 20 lunghezze di vantaggio a 6’40” dallo scadere. La Svezia appare confusa e disordinata, e le azzurre pian piano ne approfittano, facendo crollare le ultime speranze delle avversarie e dilagando. Minuti finali che servono solo per il parziale conclusivo: 51-84, è bronzo per l’Italia.