Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 29 agosto, dove vederle in tv e streaming

Terza giornata di Eurobasket 2025 e a Tampere, in Finlandia, e a Riga, in Lettonia, secondo turno di partite per i gironi A e B. All’esordio sono arrivate le vittorie di Lituania, Portogallo, Germania, Turchia, Finlandia e Serbia e, dunque, è già il momento di conferme e rivincite.

Si parte da Tampere, in Finlandia, alle 12.30 con Germania-Svezia, con i tedeschi che non dovrebbero trovare difficoltà a bissare il successo dell’esordio, anche se la Svezia ha dimostrato di non essere un punching ball contro la Finlandia. Alle 13.45, a Riga, in Lettonia, è la volta di Turchia-Repubblica Ceca, con i turchi nettamente favoriti dopo il successo all’esordio contro la Lettonia. Si torna a Tampere alle 15.30, quando in campo scenderanno Lituania e Montenegro, con i lituani che puntano al bis dopo il successo all’esordio.

Alle 17.00, a Riga, è la volta dei padroni di casa della Lettonia che affrontano l’Estonia, con i ragazzi di Luca Banchi chiamati a evitare un altro passo falso dopo il ko con la Turchia. Alle 19.30, di nuovo in Finlandia, è la volta dei padroni di casa che affrontano la Gran Bretagna, una formazione che di sicuro non può spaventare i finlandesi (ma si diceva così anche della Svezia). Si finisce alle 20.15 a Riga, dove si gioca Serbia-Portogallo, altro match sulla carta a senso unico a favore dei serbi.

La terza giornata degli Europei 2025 di basket godrà in toto della copertura streaming di DAZN, mentre per quanto concerne Sky Sport vi sarà la trasmissione col canale Sky Sport Basket (205) di Lituania-Montenegro e di Finlandia-Gran Bretagna; in streaming su SkyGo e su NOW relativamente a queste due partite menzionate.

EUROPEI BASKET 2025 – PROGRAMMA VENERDÌ 29 AGOSTO

12.30 Germania vs Svezia – Diretta streaming su DAZN.

13.45 Cechia vs Turchia – Diretta streaming su DAZN.

15.30 Montenegro vs Lituania – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Lettonia vs Estonia – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Gran Bretagna vs Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Serbia vs Portogallo – Diretta streaming su DAZN.