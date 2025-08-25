Beach volley, They/Breidenbach, la quinta è servita. Alfieri/Ranghieri dominano la settima tappa del Campionato Italiano a Vasto

La settima tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, disputata a Vasto, ha vissuto una giornata conclusiva di grande intensità. È stata una domenica che ha ribadito la forza e la continuità delle coppie più in forma del circuito: Chiara They e Sara Breidenbach da una parte, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri dall’altra, entrambi capaci di imporsi in finale con autorità e confermare una stagione di altissimo livello.

Il torneo femminile ha visto le due regine del campionato, They e Breidenbach, centrare la quinta vittoria stagionale. Dopo un cammino già convincente nei quarti, con il netto 2-0 su Bertozzi/Mazzotti (21-14, 21-16), la coppia ha proseguito senza intoppi in semifinale, superando Belliero/Puccinelli con un altro 2-0 (21-14, 21-18). In finale, contro Gradini/Frasca, protagoniste di un percorso di crescita culminato nella vittoria sofferta in semifinale contro Franzoni/Gili, They e Breidenbach hanno imposto la propria solidità. La partita è stata intensa ma mai davvero in discussione: 21-18, 21-15 il verdetto che consegna loro un nuovo trionfo e, soprattutto, la conferma di un predominio che dura da mesi.

Per la coppia allenata da James Martins si tratta di una stagione da incorniciare: cinque vittorie su sette tappe, un rendimento sempre al vertice e la capacità di non calare di concentrazione nei momenti cruciali. L’esperienza di Breidenbach e l’esuberanza tecnica di They si completano alla perfezione, dando vita a un binomio che al momento sembra avere pochi rivali in grado di insidiarle sul piano della continuità. Sul podio, oltre a Gradini/Frasca seconde, anche Belliero/Puccinelli, brave a imporsi nella finale per il terzo posto con un 2-0 (21-19, 21-13) ai danni di Franzoni/Gili.

Il tabellone maschile ha regalato emozioni altrettanto forti, con il pubblico di Vasto testimone della crescita costante di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri. I due hanno confermato di essere tra le coppie più solide del campionato, imponendosi con un percorso netto nella giornata conclusiva. Nei quarti, hanno eliminato Ceccoli/Carucci con un 2-0 (21-19, 13-21) che ha mostrato subito la loro concretezza. In semifinale, hanno trovato di fronte una coppia di qualità come Lupo e Borraccino: dopo un primo set chiuso 21-16, il secondo è diventato una battaglia punto a punto, risolta solo ai vantaggi sul 26-24. Una prova di maturità e freddezza che ha aperto le porte alla finale.

L’ultimo atto, contro Podestà/Martino, è stato l’ennesima dimostrazione di forza: Alfieri e Ranghieri hanno tenuto saldamente in mano il ritmo del match, chiudendo 2-0 (21-13, 21-18) e portando a casa la seconda vittoria stagionale, dopo il successo ottenuto già nella tappa inaugurale. Per Ranghieri, veterano del beach volley azzurro, la capacità di guidare la coppia con esperienza e presenza fisica a muro è stata decisiva; Alfieri, dal canto suo, ha confermato di aver compiuto un salto di qualità importante in termini di continuità e sicurezza nei momenti chiave.

Sul terzo gradino del podio si sono piazzati Lupo/Borraccino, vincenti in due set (21-17, 21-16) su Sacripanti/Titta. Una nota di merito anche per Podestà/Martino, capaci di spingersi fino alla finale grazie alla vittoria in semifinale contro Sacripanti/Titta (2-0, 21-19, 21-15), confermando una competitività che li rende clienti scomodi per tutti.

La giornata finale di Vasto ha quindi ribadito i valori di un campionato che sta entrando nella sua fase decisiva: da un lato la leadership indiscussa di They/Breidenbach, dall’altro la crescita esponenziale di Alfieri/Ranghieri, sempre più protagonisti tra i maschi. Due coppie che hanno saputo costruire la propria identità con caratteristiche diverse ma ugualmente efficaci: tecnica e rapidità per le ragazze, potenza ed equilibrio per i ragazzi. Entrambe hanno saputo entusiasmare il pubblico e confermare che, a questo punto della stagione, il tricolore passa inevitabilmente dalle loro mani.