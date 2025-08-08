Beach volley, Challenge di Baden: un successo con Alfieri/Ranghieri e due ko per gli azzurri all’esordio nel main draw

Partenza a tre velocità per le coppie azzurre impegnate nel torneo maschile del Beach Pro Tour Challenge di Baden, in Austria. Nella prima giornata della fase a gironi, disputata ieri, Alfieri/Ranghieri hanno trovato la via della vittoria, mentre Rossi/Viscovich e Cottafava/Dal Corso hanno dovuto incassare una sconfitta che li costringe a giocarsi il tutto per utto oggi per restare nel torneo.

Nel girone A, Enrico Rossi e Marco Viscovich hanno ceduto ai brasiliani Vinicius/Heitor in due set (19-21, 16-21). Partita equilibrata soprattutto nella prima frazione, dove gli azzurri hanno retto bene il ritmo in side-out fino al 19 pari, prima di subire il break decisivo. Nel secondo set la formazione verdeoro ha preso qualche punto di margine nella parte centrale, sfruttando al meglio la battuta e qualche imprecisione italiana in contrattacco. Per Rossi/Viscovich, oggi sarà già sfida da dentro o fuori contro i danesi Møllgaard/Houmann, reduci da una battaglia di tre set persa contro i padroni di casa Hammarberg/Berger T..

Esordio positivo invece per Alfieri/Ranghieri, inseriti nella pool G, che hanno superato con un convincente 2-0 (21-17, 22-20) i forti tedeschi Pfretzschner/Winter. Prestazione solida a muro e in cambio palla, con Ranghieri decisivo nei momenti chiave del secondo set, chiuso ai vantaggi. Oggi affronteranno i tedeschi Just/Huster, capaci di sorprendere all’esordio gli olandesi Immers/Penninga in tre set. Una vittoria garantirebbe agli azzurri il primo posto nel girone e un incrocio più morbido nella fase a eliminazione diretta.

Amara la prima per Cottafava/Dal Corso, opposti nella pool H agli israeliani Elazar/Cuzmiciov. Gli azzurri hanno lottato in entrambi i parziali, ma si sono arresi 0-2 (19-21, 17-21) in un match segnato da qualche errore di troppo al servizio e da un paio di rimonte avversarie nella parte centrale dei set. Oggi li attende una sfida complicata ma non impossibile contro i norvegesi Mol/Mol, che all’esordio hanno perso con gli svizzeri Heidrich/Jordan, ma restano una coppia ostica e fisicamente imponente.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Hammarberg/Berger T. AUT [1] – Møllgaard/Houmann DEN [32] [Q] 2-1 (21-18, 16-21, 15-8)

Rossi/Viscovich ITA [16] – Vinicius/Heitor BRA [17] 0-2 (19-21, 16-21)

Møllgaard/Houmann DEN [32] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [16]

Hammarberg/Berger T. AUT [1] – Vinicius/Heitor BRA [17]

Pool B

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2] – Guto/Vitor Felipe BRA [31] [Q] 2-1 (24-26, 21-14, 22-20)

Popov/Reznik UKR [15] – Dressler/Waller AUT [18] 2-1 (22-24, 21-19, 15-10)

Guto/Vitor Felipe BRA [31] [Q] – Dressler/Waller AUT [18]

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2] – Popov/Reznik UKR [15]

Pool C

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Petutschnig/Horst AUT [30] 2-0 (21-11, 22-20)

Huerta A./Gavira ESP [14] – Haussener/Friedli SUI [19] 0-2 (17-21, 22-24)

Petutschnig/Horst AUT [30] – Huerta A./Gavira ESP [14]

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Haussener/Friedli SUI [19]

Pool D

Ehlers/Wickler GER [4] – Chouikh/Gardoque FRA [29] [Q] 2-1 (21-23, 21-18, 15-11)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] – Hodges/Howat AUS [20] 2-0 (21-18, 21-17)

Chouikh/Gardoque FRA [29] [Q] – Hodges/Howat AUS [20]

Ehlers/Wickler GER [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13]

Pool E

Henning/Wüst GER [5] – Trousil/Dzavoronok CZE [28] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Andre/Renato BRA [12] – Pedrosa/Campos POR [21] 0-2 (20-22, 16-21)

Trousil/Dzavoronok CZE [28] [Q] – Pedrosa/Campos POR [21]

Henning/Wüst GER [5] – Andre/Renato BRA [12]

Pool F

Carracher/Nicolaidis AUS [6] – Hörl/Pristauz AUT [27] 2-0 (21-19, 21-18)

Evans/Budinger USA [11] – Bassereau/Aye, C. FRA [22] 0-2 (19-21, 15-21)

Hörl/Pristauz AUT [27] – Evans/Budinger USA [11]

Carracher/Nicolaidis AUS [6] – Bassereau/Aye, C. FRA [22]

Pool G

Immers/Penninga NED [7] – Just/Huster GER [26] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 12-15)

Pfretzschner, L./Winter GER [10] – Alfieri/Ranghieri ITA [23] [Q] 0-2 (17-21, 20-22)

Just/Huster GER [26] [Q] – Alfieri/Ranghieri ITA [23] [Q]

Immers/Penninga NED [7] – Pfretzschner, L./Winter GER [10]

Pool H

Heidrich/Jordan SUI [8] – Mol, M./Mol NOR [25] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Elazar/Cuzmiciov ISR [9] – Cottafava/Dal Corso ITA [24] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Mol, M./Mol NOR [25] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [24] [Q]

Heidrich/Jordan SUI [8] – Elazar/Cuzmiciov ISR [9]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Klinger D./Klinger R. AUT [1] – Parkkinen/Prihti FIN [32] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Hildreth/Van Gunst USA [16] – Alchin/Johnson AUS [17] 2-0 (21-18, 21-17)

Parkkinen/Prihti FIN [32] [Q] – Alchin/Johnson AUS [17] 0-2 (18-21, 15-21)

Klinger D./Klinger R. AUT [1] – Hildreth/Van Gunst USA [16] 2-0 (21-19, 27-25)

Pool B

Hüberli/Kernen SUI [2] – Whitmarsh/Newberry USA [15] Injury Team A

Okla/Kielak POL [31] [Q] – Placette/Richard FRA [18] 0-2 (18-21, 8-21)

Whitmarsh/Newberry USA [15] – Placette/Richard FRA [18] 0-2 (17-21, 19-21)

Hüberli/Kernen SUI [2] – Okla/Kielak POL [31] [Q] Injury Team A

Pool C

Hladun/Lazarenko UKR [3] – Serdiuk/Romaniuk UKR [14] 2-1 (21-14, 17-21, 15-9)

Fleming/Fejes AUS [30] [Q] – Clancy/Milutinovic AUS [19] 0-2 (19-21, 18-21)

Serdiuk/Romaniuk UKR [14] – Clancy/Milutinovic AUS [19] 0-2 (17-21, 12-21)

Hladun/Lazarenko UKR [3] – Fleming/Fejes AUS [30] [Q] 1-2 (21-16, 17-21, 13-15)

Pool D

Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] – Hodges/Howat AUS [20] 2-0 (21-18, 21-17)

Ehlers/Wickler GER [4] – Chouikh/Gardoque FRA [29] [Q] 2-1 (21-23, 21-18, 15-11)

Chouikh/Gardoque FRA [29] [Q] – Hodges/Howat AUS [20]

Ehlers/Wickler GER [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13]

Pool E

Andre/Renato BRA [12] – Pedrosa/Campos POR [21] 0-2 (20-22, 16-21)

Henning/Wüst GER [5] – Trousil/Dzavoronok CZE [28] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Trousil/Dzavoronok CZE [28] [Q] – Pedrosa/Campos POR [21]

Henning/Wüst GER [5] – Andre/Renato BRA [12]

Pool F

Carracher/Nicolaidis AUS [6] – Bassereau/Aye, C. FRA [22]

Hörl/Pristauz AUT [27] – Evans/Budinger USA [11]

Carracher/Nicolaidis AUS [6] – Hörl/Pristauz AUT [27] 2-0 (21-19, 21-18)

Evans/Budinger USA [11] – Bassereau/Aye, C. FRA [22] 0-2 (19-21, 15-21)

Pool G

Immers/Penninga NED [7] – Pfretzschner, L./Winter GER [10]

Just/Huster GER [26] [Q] – Alfieri/Ranghieri ITA [23] [Q]

Immers/Penninga NED [7] – Just/Huster GER [26] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 12-15)

Pfretzschner, L./Winter GER [10] – Alfieri/Ranghieri ITA [23] [Q] 0-2 (17-21, 20-22)

Pool H

Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [6]

Heidrich/Jordan SUI [8] – Mol, M./Mol NOR [25] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [8]

Pascariuc P./Horst AUT [9] – Burnett/Ryan AUS [18] 2-0 (21-14, 21-14)

Round of 24: Fleming/Fejes AUS [30] [Q] – Kunst/Uhl GER [20] 2-0 (21-19, 21-17)

Ittlinger/Grüne GER [4] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [26] [Q] 0-2 (15-21, 21-23)

Konink/Schoon NED [11] – Whitmarsh/Newberry USA [15] 2-1 (21-14, 15-21, 15-11)

Okla/Kielak POL [31] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [24] 0-2 (9-21, 16-21)

Savvy/Van Winkle USA [10] – Hladun/Lazarenko UKR [3] 1-2 (18-21, 21-13, 12-15)

Anderson/Bauer USA [25] – Alchin/Johnson AUS [17] 1-2 (24-22, 16-21, 12-15)

Hildreth/Van Gunst USA [16] – Vergara/González ESP [28] [Q] 1-2 (21-18, 15-21, 8-15)

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Paulikiene/Raupelyte LTU [27] [Q] 0-2 (21-23, 15-21)

Round of 16: Klinger D./Klinger R. AUT [1] – Fleming/Fejes AUS [30] [Q]

Ahtiainen/Lahti FIN [6] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [26] [Q]

Dani/Tania ESP [9] – Konink/Schoon NED [11]

Clancy/Milutinovic AUS [19] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [24]

D. Kraft /Phillips USA [13] – Hladun/Lazarenko UKR [3]

Davidova/Khmil UKR [12] – Alchin/Johnson AUS [17]

Bock/Lippmann GER [7] – Vergara/González ESP [28] [Q]

Placette/Richard FRA [18] – Paulikiene/Raupelyte LTU [27] [Q]