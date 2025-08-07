Beach volley, Challenge Baden: tre coppie italiane nel tabellone principale maschile

Il Challenge di Baden, in Austria, si apre con un bilancio agrodolce per l’Italia del beach volley. Se il settore femminile ha visto entrambe le coppie azzurre fermarsi già al primo turno delle qualificazioni, quello maschile sorride con un triplice successo: Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, così come Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, hanno superato le forche caudine delle qualificazioni e raggiunto nel tabellone principale la coppia tricolore già ammessa di diritto, formata da Marco Viscovich e Enrico Rossi.

Il percorso di Alfieri/Ranghieri è stato netto e autoritario. Nel primo turno hanno regolato agevolmente i tedeschi Kirsten/Kössler con un secco 2-0 (21-13, 21-12), dando l’impressione di avere pieno controllo del match dall’inizio alla fine. Una prova di solidità, confermata poche ore dopo nella sfida decisiva contro la coppia britannica Bialokoz/Batrane: altro successo per 2-0 (21-16, 21-14), senza mai dare l’impressione di poter vacillare. Ranghieri, con la sua esperienza e la presenza fisica a muro, ha fatto la differenza, ben supportato dalla freschezza atletica e dalla regolarità di Alfieri.

Più complicato il cammino di Cottafava/Dal Corso, che avevano bisogno di una scossa dopo una serie di risultati negativi prima della parentesi degli Europei, affrontati con compagni diversi. Il debutto contro gli austriaci Klemen/Sponer ha portato una vittoria incoraggiante per 2-0 (21-17, 21-18), ma è stato nel secondo turno che la coppia italiana ha davvero ritrovato sé stessa: di fronte c’erano gli esperti Grössig/Seiser, padroni di casa e supportati dal pubblico. Dopo un primo set vinto con autorità, Cottafava/Dal Corso hanno subito il ritorno degli avversari nel secondo parziale, ma nel tie-break hanno saputo soffrire e portare a casa il successo decisivo per 2-1 (21-15, 16-21, 15-13). Un segnale di maturità importante, che rilancia le ambizioni della coppia emiliana.

Nel main draw, il sorteggio ha distribuito le tre coppie italiane in gironi diversi. Viscovich/Rossi affronteranno al debutto (ore 16:00) la coppia brasiliana formata da Vinicius e Heitor, un avversario tosto ma alla portata se gli azzurri sapranno esprimere il loro consueto dinamismo. Alfieri/Ranghieri saranno invece protagonisti di una sfida molto impegnativa contro i tedeschi Pfretzschner/Winter, teste di serie numero 10, noti per la loro solidità e per l’esperienza accumulata nel circuito. Infine, per Cottafava/Dal Corso l’esordio sarà contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov: una sfida equilibrata sulla carta, che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per il prosieguo del torneo.

Nel settore femminile, invece, le due coppie italiane in gara si sono fermate entrambe all’esordio, pur disputando incontri combattuti. Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli hanno ceduto al termine di una lunga battaglia alle polacche Okla/Kielak, arrendendosi soltanto ai vantaggi del tie-break: 2-1 (21-17, 14-21, 20-18) il punteggio per le avversarie, in un match in cui le italiane erano riuscite a rientrare in partita con un secondo set autoritario, ma non hanno saputo sfruttare due match point nella volata finale. Più altalenante la prova di Aurora Mattavelli e Margherita Tega, che dopo un primo set perso contro le solide lituane Paulikiene/Raupelyte (21-15), hanno pareggiato i conti con un brillante secondo parziale (15-21), prima di cedere nettamente nel tie-break (15-7), tradite da qualche errore di troppo nei momenti chiave.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni

Alfieri/Ranghieri ITA [1] b. Kirsten/Kössler GER [32] 2-0 (21-13, 21-12)

Potts/Pearse AUS [17] b. Bialokoz/Batrane ENG [16] 2-1 (21-17, 15-21, 15-12)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [9] b. Ntallas/Chatzinikolaou GRE [24] 2-0 (21-14, 21-13)

Guto/Vitor Felipe BRA [8] b. Vasiljev/Juchnevic LTU [25] 2-1 (29-31, 21-14, 15-13)

Özdemir/Kuru TUR [28] b. Sepka/Sedlak CZE [5] 2-1 (10-21, 21-17, 15-12)

Møllgaard/Houmann DEN [12] b. Waber/Jezek CZE [21] 2-0 (21-17, 21-17)

Ringøen/Aas NOR [20] b. Burnett/Ryan AUS [13] 2-0 (21-15, 21-18)

Just/Huster GER [4] b. Datsiuk/Bublyk UKR [29] 2-1 (14-21, 21-16, 15-12)

Mol, M./Mol NOR [3] b. Bello/Gleed ENG [30] 2-0 (21-16, 22-20)

Nemec L./Petruf SVK [19] b. Bedritis/Rinkevics LAT [14] 2-1 (24-22, 16-21, 16-14)

Brozyniak/Janiak POL [11] b. Hood/Merritt AUS [22] 2-1 (21-13, 17-21, 16-14)

Trousil/Dzavoronok CZE [6] b. Held/Nissen GER [27] 2-0 (21-15, 21-13)

Chouikh/Gardoque FRA [7] b. Tiisaar/Korotkov EST [26] 2-1 (21-15, 16-21, 15-8)

Seidl, R./Huber, A. AUT [10] b. Rumsevicius/Palubinskas LTU [23] 2-0 (21-19, 21-15)

Grössig/Seiser AUT [15] b. Breer/Flückiger SUI [18] 2-0 (21-16, 21-18)

Cottafava/Dal Corso ITA [2] b. Klemen/Sponer AUT [31] 2-0 (21-17, 21-18)

Secondo turno qualificazioni

Alfieri/Ranghieri ITA [1] b. Bialokoz/Batrane ENG [16] 2-0 (21-16, 21-14)

Guto/Vitor Felipe BRA [8] b. Vercauteren/Van Langendonck BEL [9] 2-0 (21-17, 21-17)

Møllgaard/Houmann DEN [12] b. Özdemir/Kuru TUR [28] 2-1 (16-21, 21-10, 15-9)

Just/Huster GER [4] b. Ringøen/Aas NOR [20] 2-0 (23-21, 21-19)

Mol, M./Mol NOR [3] b. Nemec L./Petruf SVK [19] 2-0 (21-19, 21-18)

Trousil/Dzavoronok CZE [6] b. Brozyniak/Janiak POL [11] 2-0 (21-13, 23-21)

Chouikh/Gardoque FRA [7] b. Seidl, R./Huber, A. AUT [10] 2-0 (27-25, 23-21)

Cottafava/Dal Corso ITA [2] b. Grössig/Seiser AUT [15] 2-1 (21-15, 16-21, 15-13)

Gironi. Pool A

07-Aug – 16:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [1] – Møllgaard/Houmann DEN [32] [Q]

07-Aug – 16:00 – Rossi/Viscovich ITA [16] – Vinicius/Heitor BRA [17]

08-Aug – Winner of Match 1 – Winner of Match 2

08-Aug – Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

07-Aug – 15:00 – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2] – Guto/Vitor Felipe BRA [31] [Q]

07-Aug – 15:00 – Popov/Reznik UKR [15] – Dressler/Waller AUT [18]

08-Aug – Winner of Match 3 – Winner of Match 4

08-Aug – Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

07-Aug – 13:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Petutschnig/Horst AUT [30]

07-Aug – 13:00 – Huerta A./Gavira ESP [14] – Haussener/Friedli SUI [19]

08-Aug – Winner of Match 5 – Winner of Match 6

08-Aug – Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

07-Aug – 13:00 – Ehlers/Wickler GER [4] – Chouikh/Gardoque FRA [29] [Q]

07-Aug – 13:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] – Hodges/Howat AUS [20]

08-Aug – Winner of Match 7 – Winner of Match 8

08-Aug – Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

07-Aug – 14:00 – Henning/Wüst GER [5] – Trousil/Dzavoronok CZE [28] [Q]

07-Aug – 14:00 – Andre/Renato BRA [12] – Pedrosa/Campos POR [21]

08-Aug – Winner of Match 9 – Winner of Match 10

08-Aug – Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

07-Aug – 14:00 – Carracher/Nicolaidis AUS [6] – Hörl/Pristauz AUT [27]

07-Aug – 14:00 – Evans/Budinger USA [11] – Bassereau/Aye, C. FRA [22]

08-Aug – Winner of Match 11 – Winner of Match 12

08-Aug – Loser of Match 11 – Loser of Match 12

Pool G

07-Aug – 15:00 – Immers/Penninga NED [7] – Just/Huster GER [26] [Q]

07-Aug – 15:00 – Pfretzschner, L./Winter GER [10] – Alfieri/Ranghieri ITA [23] [Q]

08-Aug – Winner of Match 13 – Winner of Match 14

08-Aug – Loser of Match 13 – Loser of Match 14

Pool H

07-Aug – 16:00 – Heidrich/Jordan SUI [8] – Mol, M./Mol NOR [25] [Q]

07-Aug – 16:00 – Elazar/Cuzmiciov ISR [9] – Cottafava/Dal Corso ITA [24] [Q]

08-Aug – Winner of Match 15 – Winner of Match 16

08-Aug – Loser of Match 15 – Loser of Match 16

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [1] b. Bauer As./Haselsteiner AUT [32] 2-1 (21-16, 18-21, 15-7)

Kotnik/Marolt M. SLO [16] b. Javornik/Lovsin, T. SLO [17] 2-0 (21-17, 23-21)

Andressa/Tainá BRA [9] b. Pospisilova/Mokrá CZE [24] 2-0 (21-13, 21-19)

Vergara/González ESP [8] b. Kleiblova/Dunarova CZE [25] 2-0 (21-18, 21-15)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [5] b. Andreu/Páez ESP [28] 2-0 (21-14, 21-17)

Star/Keefe ENG [21] b. Carro M./Izuzquiza ESP [12] 2-1 (21-18, 13-21, 15-13)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] b. Ievute/Kliokmanaite LTU [20] 2-1 (24-22, 17-21, 15-13)

Parkkinen/Prihti FIN [29] b. Kylie/Maixnerova CZE [4] 2-1 (21-16, 15-21, 15-11)

Luini/Poiesz NED [3] b. Windeleff/Bisgaard DEN [30] Injury Team B

Okla/Kielak POL [14] b. Sestini/Mancinelli ITA [19] 2-1 (21-17, 14-21, 20-18)

Kun/Villám HUN [11] b. Rabitsch Mag./Trailovic AUT [22] 2-0 (21-16, 21-19)

Paulikiene/Raupelyte LTU [6] b. Mattavelli/Tega ITA [27] 2-1 (21-15, 15-21, 15-7)

Hollas, H./Remmelg EST [7] b. Tokosova/Terenova SVK [26] 2-1 (22-20, 17-21, 15-10)

Fleming/Fejes AUS [10] b. Dvorníková/Zolnercikova CZE [23] 2-0 (21-16, 21-18)

Triantafyllidi/Manavi GRE [15] b. Glagau/Glagau CAN [18] 2-1 (17-21, 21-17, 17-15)

Annique/Menia SUI [2] b. Pfau/Elsner AUT [31] 2-0 (21-11, 21-16)

Secondo turno qualificazioni

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [1] b. Kotnik/Marolt M. SLO [16] 2-0 (21-19, 21-16)

Vergara/González ESP [8] b. Andressa/Tainá BRA [9] 2-0 (21-15, 23-21)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [5] b. Star/Keefe ENG [21] 2-0 (21-15, 21-18)

Parkkinen/Prihti FIN [29] b. Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 2-0 (21-11, 21-18)

Okla/Kielak POL [14] b. Luini/Poiesz NED [3] 2-1 (12-21, 21-18, 16-14)

Paulikiene/Raupelyte LTU [6] b. Kun/Villám HUN [11] 2-0 (21-15, 21-18)

Fleming/Fejes AUS [10] b. Hollas, H./Remmelg EST [7] 2-0 (21-19, 21-19)

Annique/Menia SUI [2] b. Triantafyllidi/Manavi GRE [15] 2-0 (21-18, 21-18)

Gironi Pool A

Klinger D./Klinger R. AUT [1] b. Parkkinen/Prihti FIN [32] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Hildreth/Van Gunst USA [16] b. Alchin/Johnson AUS [17] 2-0 (21-18, 21-17)

Klinger D./Klinger R. AUT [1] vs Hildreth/Van Gunst USA [16]

Parkkinen/Prihti FIN [32] [Q] vs Alchin/Johnson AUS [17]

Pool B

Hüberli/Kernen SUI [2] b. Okla/Kielak POL [31] [Q] Injury Team A

Placette/Richard FRA [18] b. Whitmarsh/Newberry USA [15] 2-0 (21-17, 21-19)

Okla/Kielak POL [31] [Q] vs Placette/Richard FRA [18]

Hüberli/Kernen SUI [2] vs Whitmarsh/Newberry USA [15]

Pool C

Fleming/Fejes AUS [30] [Q] b. Hladun/Lazarenko UKR [3] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Clancy/Milutinovic AUS [19] b. Serdiuk/Romaniuk UKR [14] 2-0 (21-17, 21-12)

Fleming/Fejes AUS [30] [Q] vs Clancy/Milutinovic AUS [19]

Hladun/Lazarenko UKR [3] vs Serdiuk/Romaniuk UKR [14]

Pool D

Ittlinger/Grüne GER [4] b. Berger/Hohenauer L. AUT [29] 2-1 (21-16, 15-21, 15-11)

D. Kraft/Phillips USA [13] b. Kunst/Uhl GER [20] 2-1 (15-21, 21-17, 15-12)

Ittlinger/Grüne GER [4] vs D. Kraft/Phillips USA [13]

Berger/Hohenauer L. AUT [29] vs Kunst/Uhl GER [20]

Pool E

van Driel, E./Bekhuis NED [5] b. Vergara/González ESP [28] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Davidova/Khmil UKR [12] b. Kvedaraite/Kovalskaja LTU [21] [Q] 2-0 (23-21, 21-17)

van Driel, E./Bekhuis NED [5] vs Davidova/Khmil UKR [12]

Vergara/González ESP [28] [Q] vs Kvedaraite/Kovalskaja LTU [21] [Q]

Pool F

Ahtiainen/Lahti FIN [6] b. Paulikiene/Raupelyte LTU [27] [Q] 2-1 (21-18, 18-21, 17-15)

Konink/Schoon NED [11] b. Annique/Menia SUI [22] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Ahtiainen/Lahti FIN [6] vs Konink/Schoon NED [11]

Paulikiene/Raupelyte LTU [27] [Q] vs Annique/Menia SUI [22] [Q]

Pool G

Bock/Lippmann GER [7] b. Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [26] [Q] 2-0 (21-11, 21-16)

Savvy/Van Winkle USA [10] b. Shiba/Reika JPN [23] 2-0 (21-16, 21-15)

Bock/Lippmann GER [7] vs Savvy/Van Winkle USA [10]

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [26] [Q] vs Shiba/Reika JPN [23]

Pool H

Anderson/Bauer USA [25] b. Ciezkowska/Lunio POL [8] 2-0 (21-15, 21-13)

Dani/Tania ESP [9] b. Pavelková K./Pavelková A. CZE [24] 2-1 (22-20, 19-21, 15-5)

Anderson/Bauer USA [25] vs Dani/Tania ESP [9]

Ciezkowska/Lunio POL [8] vs Pavelková K./Pavelková A. CZE [24]