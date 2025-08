Basket, la moglie di Danillo Gallinari morsa da uno squalo: è incinta, ferita profonda

La moglie di Danilo Gallinari è stata attaccata e morsa da uno squalo nelle acque di Isla Verde, spiaggia di Porto Rico dove il cestista si trova per disputare la finale del campionato nazionale. L’ex giornalista Eleonora Boi avrebbe riportato una profonda ferita alla coscia destra ed è stato trasportata in ospedale. Secondo quanto riferiscono le prime informazioni provenienti dai media locali, la donna non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili. Occorre precisare che è incinta del terzo figlio.

Il giocatore è stato convocato dal CT Gianmarco Pozzecco in vista degli Europei, ma ha dovuto rinunciare al training camp di Folgaria proprio perché impegnato nel campionato nazionale di Portorico. I suoi Vaqueros de Bayamon hanno chiuso al comando la regular season e hanno poi eliminato i Cangrejeros de Santurce in gara-7, meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo da disputare contro i Leones de Ponce.

Chiaramente quanto occorso alla sua dolce metà ha la priorità su ogni evento cestistico. La finale è al meglio delle sette partite e si concluderà non più tardi del 15 agosto, poi Gallinari raggiungerà la Nazionale Italiana in vista della rassegna continentale, che incomincerà il 27 agosto. Sperando naturalmente che Eleonora Boi torni prontamente in salute e superi questo momento.