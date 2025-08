Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei basket U18 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Spagna nella semifinale degli Europei Under 18 di basket: dopo aver prevalso nel proprio girone e avere regolato l’Austria agli ottavi di finale, gli azzurri hanno firmato il grande colpaccio contro la Serbia e ora se la dovranno vedere con i fortissimi iberici in una sfida da dentro o fuori che si preannuncia particolarmente avvincente. La nostra Nazionale non vuole smettere di sognare alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) e punterà a strabiliare nella partita in programma sabato 2 agosto (ore 21.00).

In palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria, da disputare il giorno successivo contro la vincente del confronto tra la quotata Francia e la sorprendente Lettonia (sabato 2 agosto, ore 18.30). Riflettori puntati su Diego Garavaglia, Achille Lonati, Patrick Hassan e Mattia Ceccato, i ragazzi che hanno fatto la differenza in termini realizzativi contro i padroni di casa. Arriverà un’altra finale per l’Italia dopo quella raggiunta ai recenti Europei Under 20?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, semifinale degli Europei Under 18 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di FIBA, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE EUROPEI BASKET U18

Sabato 2 agosto

Ore 21.00 Italia vs Spagna – Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di FIBA.

Diretta Live testuale: OA Sport.