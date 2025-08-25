Basket, il girone dell’Italia agli Europei 2025: le avversarie da temere

L’Italbasket è pronta ad iniziare il cammino agli Europei 2025, con gli azzurri inseriti nel gruppo C che giocherà le partite a Limassol (Cipro) ed è stato definito da molti come il ‘girone della morte’ viste le squadre inserite: andiamo a fare una breve presentazione di quelle che sono le avversarie da temere per gli azzurri.

Quasi d’obbligo iniziare dai detentori del titolo ovvero la Spagna, guidata in panchina da oramai diversi anni dal coach bresciano Sergio Scariolo che però ha deciso di chiudere la sua esperienza sulla panchina spagnola dopo l’Europeo per iniziare l’avventura al Real Madrid. L’allenatore ex Virtus Bologna avrà però a disposizione un roster decisamente diverso rispetto a quello con cui era salito sul tetto d’Europa nel 2022, dovendo fare a meno in cabina di regia del naturalizzato Lorenzo Brown (che ammireremo in Serie A quest’anno all’Olimpia Milano) e con due veterani che hanno salutato la ‘Roja’ ovvero Sergio Llull e Rudy Fernandez. Il peso dell’attacco – ma anche della difesa – graverà quindi sui due fratelli Hernangomez, con Juancho ad ispirare in attacco e ‘Willy’ a mostrare il fisico sui due lati del campo come accaduto nel 2022. Da non sottovalutare però le bocche da fuoco come Santi Aldama e Dario Brizuela, con Xabi Lopez-Arostegui e Joel Parra a dare man forte.

Subito dopo la Spagna gli azzurri dovranno stare attenti alla Grecia, con cui tra l’altro debutteranno giovedì 28 in una sfida subito decisiva per le sorti del girone. La stella della compagine ellenica è senza ombra di dubbi quel Giannis Antetokounmpo in forza ai Milwaukee Bucks, che proverà a guidare i compagni dopo le ultime manifestazioni come i Mondiali 2023 o le Olimpiadi di Parigi 2024 in cui la Grecia non ha mai rispettato le altissime premesse della vigilia. A dirigere in panchina un autentico fuoriclasse da giocare come Vassilis Spanoulis, ex Olympiacos Pireo e attualmente coach anche dell’AS Monaco con cui nel 2024-2025 ha staccato il pass per la Final Four di Eurolega sfiorando la finalissima. Possibile last dance per Kostas Papanikolau e Kostas Sloukas, con Thomas Walkup a dettare i ritmi di gioco e l’ex Olimpia Milano ‘Dinos’ Mitoglou a mostrare i muscoli nel pitturato.

La Georgia potrebbe rappresentare un’insidia per l’Italia, con i georgiani che hanno spesso messo in difficoltà i ragazzi del CT Pozzecco nei precedenti incroci come nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Fari puntati sulle due stelle NBA ovvero ‘Sandro’ Mamukelashvili (Toronto Raptors) e Goga Bitadze (Orlando Magic), ben coadiuvati nello spot di ala grande da quel Tornike Shengelia decisivo per l’ultimo scudetto della Virtus Bologna prima di firmare per il Barcellona oltre a Duda Sanadze, con Joe Thomasson che ha alle spalle diverse rassegne continentali per cui potrà far valere la sua esperienza.

Chiudiamo la nostra analisi con le altre Nazionali ovvero la Bosnia-Erzegovina e Cipro. I bosniaci hanno diversi giocatori fisici in grado di farsi valere nel pitturato come Jusuf Nurkic annoverato tra le fila degli Utah Jazz in NBA, supportato da un centro classe 2000 come Kamenjas in forza al Buducnost Podgorica (Montenegro). Si farà sentire eccome l’assenza di Dzanan Musa, che archiviata l’esperienza al Real Madrid ha accettato una nuova sfida a Dubai (che parteciperà alla prossima Eurolega). Da non sottovalutare invece una vecchia conoscenza del basket italiano ovvero Amar Alibegovic, figlio di Teomar ed ex Virtus Bologna ora a Trapani. I padroni di casa di Cipro, invece, possiamo definirli la squadra ‘cuscinetto’ del girone con un roster composto principalmente da atleti dell’AEK Larnaca ovvero la principale compagine cipriota al netto di Darral Willis dell’Aris Salonicco (Grecia).