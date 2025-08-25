Quando gioca l’Italia agli Europei di basket 2025: orari di tutte le partite, dove vederle in tv e streaming

L’Italbasket si prepara a scendere in campo per l’Europeo di basket 2025! La Nazionale tricolore è già a Limassol (Cipro) sede della fase a gironi per il gruppo C in cui sono inseriti gli azzurri per iniziare il cammino nella rassegna continentale, con le partite in programma da giovedì 28 agosto fino al 4 settembre con vista sugli ottavi di finale.

Il debutto è previsto giovedì 28 agosto alle 20:30 italiane contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, di cui si è intravisto un antipasto la settimana scorsa nel Torneo dell’Acropolis. Dopo il primo impegno forse già decisivo per le sorti del girone, Melli e compagni affronteranno sabato 30 agosto alle 14:00 italiane la Georgia di Tornike Shengelia (ex Virtus Bologna ora passato al Barcellona). Terza giornata che si disputa domenica 31 agosto alle 20:30 contro la Bosnia-Erzegovina che dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti ovvero Dzanan Musa. Dopo un giorno di riposo la rappresentativa del Belpaese se la vedrà martedì 2 settembre alle ore 20:30 contro la temibile Spagna campione uscente, allenata dall’italiano Sergio Scariolo all’ultima manifestazione sulla panchina della ‘Roja’ prima di iniziare l’esperienza al Real Madrid. Nella giornata conclusiva sfida a Cipro padrone di casa giovedì 4 settembre, con inizio di questo match previsto alle ore 17:15.

Di seguito andiamo a riepilogare il programma delle partite dell’Italia per questa prima fase degli Europei di basket previste alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) con gli orari indicati che fanno riferimento al fuso di Roma – Cipro si trova un’ora avanti. Sarà possibile seguire le sfide che attendono gli azzurri in diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai (palinsesto preciso ancora da definire) e per gli abbonati su Sky Sport (sul nuovo canale dedicato ovvero Sky Sport Basket), mentre la diretta streaming sarà garantita per tutti gratuitamente da RaiPlay e per gli abbonati da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un minuto delle partite degli azzurri ad EuroBasket 2025!

CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025: QUANDO GIOCA L’ITALIA

Fase a gironi – Gruppo C

Giovedì 28 agosto

ore 20:30 Italia-Grecia – Diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Italia-Georgia – Diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai (canale esatto ancora da definire) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

Domenica 31 agosto

Ore 20:30 Italia-Bosnia Erzegovina – Diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai (canale esatto ancora da definire) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

Martedì 2 settembre

Ore 20:30 Italia-Spagna – Diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai (canale esatto ancora da definire) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

Giovedì 4 settembre

Ore 17:15 Italia-Cipro – Diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai (canale esatto ancora da definire) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025: DOVE SEGUIRE IN TV E STREAMING LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta TV: in chiaro per tutti sulla Rai (canale esatto ancora da definire – per ora è noto Rai 2 HD per Italia-Grecia) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta streaming: per tutti gratuitamente da RaiPlay e per gli abbonati da SkyGO, Now TV e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport