Basket, Europei 2025: i gironi ai raggi X. Tutti a caccia della Serbia?

Prende il via domani Eurobasket 2025 e pronti per la palla a due ci sono le più forti nazionali del Vecchio Continente. La caccia, secondo i pronostici, sarà nei confronti della Serbia, sulla carta la favorita numero 1 al titolo. Ma chi sono le avversarie più ostiche e cosa ci possiamo aspettare dai vari gironi, ricordando che si qualificano alla seconda fase le migliori quattro di ogni girone?

Il gruppo A è composto da Portogallo, Estonia, Lettonia, Turchia, Serbia e Cechia. Come detto, la favorita per il titolo e – dunque – per chiudere il girone al primo posto è la Serbia. L’avversaria più temibile appare la Lettonia di Luca Banchi, che non nasconde aspirazioni da medaglia agli Europei. Terza incomoda è la sempre temibile Turchia, mentre – salvo sorprese – per l’ultimo posto valido per gli ottavi di finale l’esito è più incerto. L’Estonia appare favorita, ma occhio al Portogallo, mentre difficile prevedere gloria per la Repubblica Ceca.

Nel gruppo B, invece, troviamo Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Svezia e Montenegro. Qui non c’è una favoritissima, con la Germania che sicuramente ha le carte per chiudere al primo posto e puntare a una medaglia, ma dovrà fin da subito stare attenta alla Lituania. Terza incomoda del girone è la Finlandia di Lauri Markkanen, anche se appare almeno un paio di gradini sotto le prime due. Per il quarto posto favorito è il Montenegro, in un girone dove Svezia e Gran Bretagna appaiono come vittime sacrificali.

Il gruppo C è quello dell’Italia e comprende anche Cipro, Georgia, Spagna, Grecia e Bosnia ed Herzegovina. Qui il discorso – al netto delle scaramanzie d’obbligo – è chiaro: Italia, Spagna e Grecia si giocheranno i primi tre posti del girone, o almeno è quello che devono fare senza se e senza ma. Forse con l’Italia oggi un gradino sopra le altre due, ma gli scontri diretti saranno equlibratissimi. Per l’ultimo posto, invece, sarà al 99% spareggio tra Georgia e Bosnia ed Herzegovina, con i padroni di casa di Cipro spettatori non paganti.

Infine, nel gruppo D ci sono Islanda, Francia, Slovenia, Polonia, Belgio e Israele. La Francia – nonostante le assenze di Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort e Vincent Poirier – resta una delle squadre candidate almeno a una medaglia agli Europei e al primo posto nel girone. A impensierire i transaplini sicuramente la Slovenia di Luka Doncic, mentre terza incomodo potrebbe essere Israele. Per gli ottavi, poi, candidata numero 1 è la Polonia, mentre poche chance ci sono per Belgio e Islanda.