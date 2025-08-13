Sport in tvTennis
ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 13 agosto, ordine di gioco, programma, streaming
In arrivo una giornata parzialmente modificata, per senso di essere, dalla pioggia di Cincinnati, che ha cambiato leggermente le carte in tavola soprattutto per quel che riguarda il campo maschile. In casa Italia, ad ogni modo, cambia relativamente.
C’è il ritorno in campo di Jannik Sinner, atteso dalla sfida al francese Adrian Mannarino, arrivato in modalità redivivo passando dalle qualificazioni. In notturna la sfida di Luca Nardi a Carlos Alcaraz, un confronto (quasi) impossibile, ma che conta sul precedente di Doha per avere delle chiavi di lotta. Di scena anche i due doppi tricolori, Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, con il favore del pronostico che vira dalla parte tricolore in entrambi i casi.
Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati continueranno oggi a partire dalle ore 17:00. Sarà possibile seguire i due tornei su Sky Sport Uno (201) (tranne 20:00-23:00), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) e quello femminile anche in chiaro su SuperTennis, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; uomini anche su Tennis Tv, donne anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di match scelti con prevalenza italiana.
CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI
Mercoledì 13 agosto
P&G Center Court
Sessione diurna
Ore 17:00 Tiafoe (USA) [10]-Rune (DEN) [7] – Ottavi ATP
NP Ore 18:00 Linette (POL) [31]-Pegula (USA) [4] (dal 7-6(5) 3-6) – 3° turno WTA
Sinner (ITA) [1]-Mannarino (FRA) [Q] – Ottavi ATP
NP Ore 21:00 Sabalenka [1]-Bouzas Maneiro (ESP) – Ottavi WTA
Sessione serale
Ore 1:00 Nardi (ITA) [LL]-Alcaraz (ESP) [2] – Ottavi ATP
NP Ore 2:30 Alexandrova [12]-Kalinskaya [28] – Ottavi WTA
Grandstand
Sessione diurna
Ore 17:00 Swiatek (POL) [3]-Cirstea (ROU) [PR] – Ottavi WTA
NP Ore 18:00 Nakashima (USA) [7]-Zverev (GER) [3] (dal 4-6 4-5) – 3° turno ATP
Shelton (USA) [5]-Bautista Agut (ESP) – 3° turno ATP
Rybakina (KAZ) [9]-Keys (USA) [6] – Ottavi WTA
NP Ore 23:00 Khachanov [14]-Nakashima o Zverev – Ottavi ATP
Court 3
Ore 18:00 Tauson (DEN) [16]-V. Kudermetova – 3° turno WTA
Stearns (USA)/Vondrousova (CZE)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7] (dal 6-3 4-3) – 2° turno doppio WTA
Auger-Aliassime (CAN) [23]-Bonzi (FRA) – Ottavi ATP
Fritz (USA) [4]-Atmane (FRA) [Q] – Ottavi ATP
Comesaña (ARG)-Rublev [5] – Ottavi ATP
Champions’ Court
Ore 17:00 Mektic (CRO)/Ram (USA)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [4] – 2° turno doppio ATP
Ebden (AUS)/Thompson (AUS)-J. Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2] – 2° turno doppio ATP
Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [6]-R. Cash (USA)/Tracy (USA) [WC] – 2° turno doppio ATP
Harrison (USA)/King (USA) [7]-Arneodo (MON)/Galloway (USA) [Alt] – 2° turno doppio ATP
Court 10
Ore 18:00 Guo (CHN)/Panova-Muhammad (USA)/Schuurs (NED) [5] (dal 6-1 0-3) – 2° turno doppio WTA
V. Kudermetova/Mertens (BEL) [4]-Krejcikova (CZE)/Ostapenko (LAT) [WC] – 2° turno doppio WTA
L. Kichenok (UKR)/Perez (AUS) [6]-Baptiste (USA)/Pegula (USA) – 2° turno doppio WTA
Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Linette (POL)/Tauson (DEN) – 2° turno doppio WTA
PROGRAMMA CINCINNATI OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201) (tranne 20:00-23:00), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), femminile anche in chiaro su SuperTennis
Diretta streaming: SkyGo, Now; maschile anche su Tennis Tv; femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport (match italiani)