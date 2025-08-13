ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 13 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

In arrivo una giornata parzialmente modificata, per senso di essere, dalla pioggia di Cincinnati, che ha cambiato leggermente le carte in tavola soprattutto per quel che riguarda il campo maschile. In casa Italia, ad ogni modo, cambia relativamente.

C’è il ritorno in campo di Jannik Sinner, atteso dalla sfida al francese Adrian Mannarino, arrivato in modalità redivivo passando dalle qualificazioni. In notturna la sfida di Luca Nardi a Carlos Alcaraz, un confronto (quasi) impossibile, ma che conta sul precedente di Doha per avere delle chiavi di lotta. Di scena anche i due doppi tricolori, Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, con il favore del pronostico che vira dalla parte tricolore in entrambi i casi.

Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati continueranno oggi a partire dalle ore 17:00. Sarà possibile seguire i due tornei su Sky Sport Uno (201) (tranne 20:00-23:00), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) e quello femminile anche in chiaro su SuperTennis, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; uomini anche su Tennis Tv, donne anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di match scelti con prevalenza italiana.

CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI

Mercoledì 13 agosto

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Tiafoe (USA) [10]-Rune (DEN) [7] – Ottavi ATP

NP Ore 18:00 Linette (POL) [31]-Pegula (USA) [4] (dal 7-6(5) 3-6) – 3° turno WTA

Sinner (ITA) [1]-Mannarino (FRA) [Q] – Ottavi ATP

NP Ore 21:00 Sabalenka [1]-Bouzas Maneiro (ESP) – Ottavi WTA

Sessione serale

Ore 1:00 Nardi (ITA) [LL]-Alcaraz (ESP) [2] – Ottavi ATP

NP Ore 2:30 Alexandrova [12]-Kalinskaya [28] – Ottavi WTA

Grandstand

Sessione diurna

Ore 17:00 Swiatek (POL) [3]-Cirstea (ROU) [PR] – Ottavi WTA

NP Ore 18:00 Nakashima (USA) [7]-Zverev (GER) [3] (dal 4-6 4-5) – 3° turno ATP

Shelton (USA) [5]-Bautista Agut (ESP) – 3° turno ATP

Rybakina (KAZ) [9]-Keys (USA) [6] – Ottavi WTA

NP Ore 23:00 Khachanov [14]-Nakashima o Zverev – Ottavi ATP

Court 3

Ore 18:00 Tauson (DEN) [16]-V. Kudermetova – 3° turno WTA

Stearns (USA)/Vondrousova (CZE)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7] (dal 6-3 4-3) – 2° turno doppio WTA

Auger-Aliassime (CAN) [23]-Bonzi (FRA) – Ottavi ATP

Fritz (USA) [4]-Atmane (FRA) [Q] – Ottavi ATP

Comesaña (ARG)-Rublev [5] – Ottavi ATP

Champions’ Court

Ore 17:00 Mektic (CRO)/Ram (USA)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [4] – 2° turno doppio ATP

Ebden (AUS)/Thompson (AUS)-J. Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2] – 2° turno doppio ATP

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [6]-R. Cash (USA)/Tracy (USA) [WC] – 2° turno doppio ATP

Harrison (USA)/King (USA) [7]-Arneodo (MON)/Galloway (USA) [Alt] – 2° turno doppio ATP

Court 10

Ore 18:00 Guo (CHN)/Panova-Muhammad (USA)/Schuurs (NED) [5] (dal 6-1 0-3) – 2° turno doppio WTA

V. Kudermetova/Mertens (BEL) [4]-Krejcikova (CZE)/Ostapenko (LAT) [WC] – 2° turno doppio WTA

L. Kichenok (UKR)/Perez (AUS) [6]-Baptiste (USA)/Pegula (USA) – 2° turno doppio WTA

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Linette (POL)/Tauson (DEN) – 2° turno doppio WTA

