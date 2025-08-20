Atletica oggi in tv, Diamond League Losanna 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi si disputerà l’Athletissima 2025, tredicesimo capitolo stagionale della Diamond League. A Losanna va in scena la penultima tappa della regular season del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, che poi si trasferirà a Bruxelles per il Memorial Van Damme del 22 agosto e a Zurigo per le Finali del 27-28 agosto che metteranno in palio il diamantone.

Attesi al meeting svizzero ben quattro big azzurri quando manca meno di un mese al via dei Campionati Mondiali di Tokyo: Leonardo Fabbri (in lizza per la qualificazione alle Finals di Diamond League) e Zane Weir nel getto del peso, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Mattia Furlani (già qualificato sostanzialmente per Zurigo) nel salto in lungo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara della Diamond League a Losanna.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2025

Mercoledì 20 agosto

19.30 Getto del peso (maschile)

19.30 Tiro del giavellotto (femminile)

20.04 400 metri (femminile)

20.05 Salto con l’asta (femminile) – non valevole per la Diamond League

20.11 800 metri (femminile)

20.23 110 ostacoli

20.25 Salto in alto (femminile)

20.29 3000 siepi (femminile)

20.49 200 metri (femminile)

20.50 Salto in lungo (maschile)

20.55 5000 metri (maschile)

21.14 100 ostacoli

21.23 800 metri (maschile)

21.32 400 ostacoli – non valevole per la Diamond League

21.40 100 metri (maschile)

21.52 4×100 (femminile) – non valevole per la Diamond League

Diretta tv: Rai 3 e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 16.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri e Zane Weir.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.