Atletica
Atletica, gli italiani in top5 nei ranking mondiali stagionali
Quando manca poco più di un mese all’inizio dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre, sono ben dieci gli azzurri inseriti nella top5 delle liste internazionali stagionali. Un dato che va sicuramente contestualizzato, ma che fornisce comunque degli spunti positivi per l’Italia in vista della prima rassegna iridata assoluta del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028.
Ad oggi, in data 7 agosto, il movimento tricolore può contare su tre world lead in specialità presenti nel programma della prossima edizione dei Mondiali. Leonardo Fabbri ha realizzato pochi giorni fa la miglior misura dell’anno nel getto del peso con uno strepitoso lancio da 22.82 metri in occasione degli Assoluti di Caorle, che gli ha permesso di balzare in vetta alla graduatoria mondiale del 2025 con un margine di oltre 30 centimetri sul primo inseguitore Joe Kovacs (22.48, ma assente a Tokyo dopo il quarto posto ai Trials americani).
Italia davanti a tutti anche nel salto triplo con il bronzo olimpico in carica Andy Diaz, dominatore della stagione indoor con il 17.80 firmato lo scorso 21 marzo a Nanchino nella rassegna iridata al coperto che lo mantiene al vertice per 12 centimetri sul cinese Ruiting Wu (17.68 il 4 agosto). Ambizioni importanti verso Tokyo anche per Massimo Stano, dopo aver stabilito il 18 maggio a Podebrady il nuovo record del mondo nella 35 chilometri di marcia con 2h20:43.
Figurano nella top5 dei ranking stagionali anche Antonella Palmisano (seconda con 2h39:35), Nicole Colombi (quarta con 2h41:47) ed Eleonora Giorgi (quinta con 2h41:54) nella 35 km di marcia, Mattia Furlani (2° con 8.37 indoor) e Larissa Iapichino (terza con 7.06) nel salto in lungo, Nadia Battocletti (quinta con 14:23.15) nei 5000 metri e Stefano Sottile (5° con 2.31 indoor) nel salto in alto.