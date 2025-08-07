Atletica, Erika Saraceni e Daniele Inzoli non deludono e volano in finale agli Europei U20

Arrivano buone notizie per l’Italia nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 20 di atletica 2025, in corso di svolgimento a Tampere. La sessione mattutina ha promosso due azzurri direttamente in finale, senza considerare i vari passaggi del turno dalle batterie alle semifinali tra 100 metri, 400 e 400 ostacoli, con delle prestazioni molto incoraggianti nell’ottica di una possibile lotta per il podio.

Erika Saraceni ha fatto valere il suo status di fresca campionessa italiana assoluta e capitana di questa Nazionale giovanile, superando le qualificazioni del salto triplo già al primo tentativo grazie ad un ottimo 14.00 (+0.2). La diciannovenne lombarda si è avvicinata a soli otto centimetri dal suo record italiano juniores realizzato a fine giugno negli Europei a squadre di Madrid, confermandosi la grande favorita per il titolo.

La triplista azzurra ha fatto il vuoto sulla pedana finlandese, ottenendo la Q grande (che scattava in automatico superando i 13.35) al primo salto e firmando la miglior misura del lotto con un margine enorme sulle avversarie. La seconda in classifica è infatti la tedesca Antonia Bronnert, che ha stabilito il personale con 13.34 restando però distante oltre mezzo metro da Saraceni.

Sensazioni positive anche nel salto in lungo con Daniele Inzoli, che non gareggiava da fine maggio dopo lo strepitoso exploit di febbraio con il 7.93 agli Assoluti Indoor di Ancona. Il 16enne lombardo si è qualificato per la finale con un solido 7.63 (-1.3) al secondo salto che rappresenta la miglior misura della mattinata dietro al 7.82 (+1.0) del ceco Petr Meindlschmid.