Atletica, a Bruxelles l’ultima tappa di Diamond League verso le Finali di Zurigo. 6 azzurri in gara

Giornata di vigilia a Bruxelles in vista del Memorial Van Damme 2025, quattordicesimo round stagionale della Diamond League che si terrà nella serata di venerdì 22 agosto. Il prestigioso meeting belga chiude di fatto la regular season del massimo circuito itinerante internazionale di atletica, stabilendo dunque l’elenco dei qualificati per le Finali di Zurigo (27-28 agosto).

Lo stadio Re Baldovino accoglierà tanti possibili protagonisti dei Campionati Mondiali di metà settembre a Tokyo, oltre a 6 azzurri che proveranno a ben figurare in uno degli ultimi test agonistici nel percorso di avvicinamento alla rassegna iridata. Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici ambiscono ad una prestazione di alto profilo in un 800 non valido per il circuito dei diamanti che prevede comunque la presenza di almeno cinque atleti in grado di scendere sotto l’1:44 in stagione.

Ultima chance per volare a Zurigo nel salto in alto per il campione italiano assoluto in carica Marco Fassinotti, chiamato a migliorare il suo stagionale (2.25) per ottenere un piazzamento di prestigioso e regalarsi una minima chance di qualificazione alle Finali di Diamond League in un meeting in cui è atteso su tutti il neozelandese campione olimpico a Parigi 2024 Hamish Kerr.

Al via per i colori azzurri anche Ayomide Folorunso (già certa del pass per le Finals) nei 400 ostacoli, Roberta Bruni (abbastanza vicina all’obiettivo qualificazione) nel salto con l’asta e la campionessa nazionale assoluta degli 800 Marta Zenoni, che si cimenterà sulla distanza dei 1500 metri per cercare di migliorare il 3:59.16 dello scorso 19 luglio a Londra (passaggio del suo record nazionale sul miglio).

Memorial Van Damme che verrà arricchito dalla partecipazione di alcune stelle globali come la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e le americane Melissa Jefferson-Wooden e Sha’Carri Richardson nei 100 metri, l’etiope Diribe Welteji e lo statunitense Yared Nugusei nei 1500, il lituano Mykolas Alekna nel disco e l’americana Chase Jackson nel peso.